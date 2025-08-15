Jubilados del PAMI presentaron un amparo contra el recorte de medicamentos La presentación judicial es una acción colectiva liderada por el senador Mariano Recalde, junto con el centro de jubilados VDP 27 de Abril de la Ciudad de Buenos Aires y varios individuos directamente afectados por la medida que tomó el Gobierno en diciembre de 2024. Buscan restablecer la cobertura plena. Por







Mariano Recalde lidera la demanda colectiva de los jubilados.

El recorte a la cobertura de medicamentos para jubilados del PAMI que implementó el Gobierno en diciembre de 2024 motivó la presentación de un amparo judicial. La acción legal busca revertir esta decisión que, según los demandantes, vulnera los derechos fundamentales de los adultos mayores, especialmente en lo que respecta a la salud y la vida.

La presentación judicial es una acción colectiva liderada por el senador Mariano Recalde, junto con el centro de jubilados VDP 27 de Abril de la Ciudad de Buenos Aires y varios individuos directamente afectados por la medida.

El objetivo principal es restablecer la cobertura total y gratuita de medicamentos, un beneficio vital para los 480.000 jubilados que residen en la capital.

"Estamos convencidos de que este amparo, como ya pasó en otras provincias, va a salir a favor y vamos a recuperar este derecho", aseguró Recalde.

El recurso de amparo solicita suspender de manera urgente las resoluciones del Poder Ejecutivo nacional que modificaron el programa “Vivir Mejor” y restablecer la cobertura plena para todos los afiliados y afiliadas. El escrito argumenta que el recorte vulnera derechos fundamentales como la salud y la vida, y que las nuevas condiciones impuestas funcionan como barreras burocráticas excluyentes que limitan el acceso a tratamientos esenciales.

El documento judicial también señala que la medida se da en un contexto de caída del poder adquisitivo de las jubilaciones y un aumento de más del 200% en los precios de los medicamentos más consumidos por personas mayores, situación que —advierte el escrito— “agrava la vulnerabilidad y pone en riesgo la salud de millones de afiliados al PAMI en todo el país”.