15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Jubilados del PAMI presentaron un amparo contra el recorte de medicamentos

La presentación judicial es una acción colectiva liderada por el senador Mariano Recalde, junto con el centro de jubilados VDP 27 de Abril de la Ciudad de Buenos Aires y varios individuos directamente afectados por la medida que tomó el Gobierno en diciembre de 2024. Buscan restablecer la cobertura plena.

Por
Mariano Recalde lidera la demanda colectiva de los jubilados.

Mariano Recalde lidera la demanda colectiva de los jubilados.

El recorte a la cobertura de medicamentos para jubilados del PAMI que implementó el Gobierno en diciembre de 2024 motivó la presentación de un amparo judicial. La acción legal busca revertir esta decisión que, según los demandantes, vulnera los derechos fundamentales de los adultos mayores, especialmente en lo que respecta a la salud y la vida.

Te puede interesar:

Tensión en el Congreso en una nueva marcha de jubilados: detenidos y fuerte operativo policial

La presentación judicial es una acción colectiva liderada por el senador Mariano Recalde, junto con el centro de jubilados VDP 27 de Abril de la Ciudad de Buenos Aires y varios individuos directamente afectados por la medida.

El objetivo principal es restablecer la cobertura total y gratuita de medicamentos, un beneficio vital para los 480.000 jubilados que residen en la capital.

"Estamos convencidos de que este amparo, como ya pasó en otras provincias, va a salir a favor y vamos a recuperar este derecho", aseguró Recalde.

El recurso de amparo solicita suspender de manera urgente las resoluciones del Poder Ejecutivo nacional que modificaron el programa “Vivir Mejor” y restablecer la cobertura plena para todos los afiliados y afiliadas. El escrito argumenta que el recorte vulnera derechos fundamentales como la salud y la vida, y que las nuevas condiciones impuestas funcionan como barreras burocráticas excluyentes que limitan el acceso a tratamientos esenciales.

El documento judicial también señala que la medida se da en un contexto de caída del poder adquisitivo de las jubilaciones y un aumento de más del 200% en los precios de los medicamentos más consumidos por personas mayores, situación que —advierte el escrito— “agrava la vulnerabilidad y pone en riesgo la salud de millones de afiliados al PAMI en todo el país”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Patricia Bullrich va por la próxima batalla en el Senado.

Patricia Bullrich anunció que será candidata a senadora por la Ciudad

Espert quedó expuesto por un viejo video contra Milei. 

El video viral de Espert en el que criticaba a Milei hace dos años: "Sacate la careta"

Fallo favorable para la Argentina por YPF.

Fallo favorable para la Argentina: la Justicia de Nueva York suspendió la entrega del 51% de las acciones de YPF

Diego Fernández Lima llevaba desaparecido 41 años. 

Crimen de Coghlan: presentan un proyecto de ley para modificar la prescripción en los casos de homicidio

Escándalo en Neuquén: detuvieron al hijo de una candidata a senadora por intento de robo millonario.

Escándalo en Neuquén: detuvieron al hijo de una candidata a senadora por intento de robo millonario

Milei esgrime una motosierra durante el acto en el club Atenas de La Plata.

Una exvedette que fue famosa en los '90 será candidata de Milei en octubre

Rating Cero

La actriz encendió las redes sociales con insinuaciones a su exmarido.

Explosiva: Halle Berry cumplió 59 años, posó en bikini y respondió con ironía a las críticas de su ex

La mediática se sorprendió por la decisión de su amigo de bloquearlas de sus redes sociales.

Wanda Nara cruzó a L-Gante: "No me hago cargo de lo que hagan los demás"

Una mujer que no es lo que parece y una búsqueda de justicia propia.
play

Está en Netflix y es una película que sube la temperatura en todo momento

Esta serie sueca acaba de estrenarse en Netflix.
play

Es un thriller, está en Netflix y te va a atrapar con su historia: mucha tensión y giros inesperados

Conocé los estrenos en Netflix que son tendencia
play

Es una remake de los 70, fue furor en 2014 con Mark Wahlberg y ahora se puede ver en Netflix: qué película es

La figura surgida del Real Madrid es tendencia por su pareja.

Furor en España: el jugador Marco Asensio estaría en pareja con una famosa influencer

últimas noticias

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 16 de agosto

Hace 9 minutos
play

Asesinato en Villa Luzuriaga: el dramático testimonio de una de las vecinas que intentó salvarle la vida a Rita Mabel Suárez

Hace 1 hora
La actriz encendió las redes sociales con insinuaciones a su exmarido.

Explosiva: Halle Berry cumplió 59 años, posó en bikini y respondió con ironía a las críticas de su ex

Hace 1 hora
play
El delantero de 32 años volvió a jugar en el Galatasaray de Turquía.

Icardi volvió a jugar en el Galatasaray y metió un gol: el romántico posteo de la China Suárez

Hace 1 hora
La mediática se sorprendió por la decisión de su amigo de bloquearlas de sus redes sociales.

Wanda Nara cruzó a L-Gante: "No me hago cargo de lo que hagan los demás"

Hace 1 hora