Video: así encontraron dos policías el cuerpo de la docente Nanci Godoy

En las últimas horas se conocieron las imágenes del lugar, donde localizaron los restos de la mujer de 52 años. El resultado preliminar de la autopsia estará en las próximas horas. Cuatro sospechosos están acusados por el crimen y un por falso testimonio.

En las últimas horas se conoció el video donde muestra la zona donde dos policías encontraron el cuerpo de la docente Nanci Godoy , tras 20 días de búsqueda. Además, también hallaron su bolso junto a varias pertenencias y su teléfono celular. La autopsia preliminar se dará a conocer a la familia en las últimas horas del jueves.

En las imágenes se ve el sitio donde "iban los dos efectivos policiales, recuerden que salian en duplas y recorrían paso a paso ", contó la periodista Mariela López Brown , además junto al cuerpo encotraron su bolso, varias pertenencias y su teléfono celular.

Debido a la falta de equipos de comunicación en la zona, los agentes debieron desplazarse a pie durante dos horas y media para dar el aviso formal sobre la localización de los restos.

La zona del hallazgo se sitúa a 2,5 kilómetros de la escuela y a 5,5 kilómetros del casco de la estancia , en dirección suroeste. Según declaraciones del jefe de la Policía de Corrientes, este sector no había sido rastrillado previamente ni detectado por las búsquedas aéreas con drones.

Cinco personas permanecen detenidas por el femicidio de Nanci Godoy , la docente de una escuela rural de Corrientes que estaba desaparecida desde el 7 de octubre. Cuatro están imputadas como coautoras del crimen y la quinta enfrenta cargos por falso testimonio. La investigación busca determinar cómo ocurrió el asesinato y qué responsabilidad tuvo cada sospechoso.

La causa está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dictó la prisión preventiva para los cinco acusados mientras se profundiza la recolección de pruebas y se esperan los resultados de distintos peritajes sobre los elementos secuestrados en los allanamientos.

Según el Ministerio Público Fiscal de Corrientes, el expediente incluye el análisis de comunicaciones, declaraciones testimoniales y estudios genéticos. Parte de esos resultados todavía está bajo evaluación y otros permanecen pendientes. Además, la fiscalía sostiene la hipótesis de un crimen planificado o coordinado. Los investigadores también buscan confirmar o descartar un posible ataque sexual.

Nancy realiza todas las semanas un largo viaje en caballo para enseñar: es la directora y única docente de una escuela rural en la localidad correntina de Esquina.

Quiénes son los detenidos por el caso de Nanci Godoy

Ireneo Felipe Zarza, de 34 años, es el principal acusado. Es capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la Escuela Rural N° 626 en la que Godoy era directora suplente. Fue detenido el 21 de octubre y está imputado como coautor de femicidio. Los testimonios lo ubicaron en una tapera a unos 150 metros de la escuela durante las horas previas a la desaparición, un lugar donde solía dormir. En ese lugar se encontraron prendas quemadas, que fueron secuestradas para estudios genéticos.

Felipe Dionisio Sandoval, de 55 años, también es capataz vinculado a la estancia y está acusado de femicidio como coautor. Fue detenido el 22 de octubre. No se difundieron detalles sobre la función que habría tenido en el asesinato.

Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón, fue detenido inicialmente por encubrimiento agravado, por contradicciones en sus declaraciones y un presunto ocultamiento de información. Con el avance de la causa, la Fiscalía le atribuyó femicidio como coautor material.