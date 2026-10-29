Caso Nanci Godoy en Corrientes: familiares y amigos marcharon para pedir justicia por la docente

A horas del hallazgo del cuerpo de la maestra rural, las calles de Esquina se llenaron de vecinos y personas cercanas a la víctima reunidas para pedir explicaciones. “Que paguen los que tengan que pagar”, reclamaron los hijos.

Tras confirmarse la trágica noticia del hallazgo del cuerpo de Nanci Godoy a 21 días de su desaparición en la provincia de Corrientes, su hijo Sebastián expresó entre el dolor y la indignación su postura frente a las cámaras de C5N .

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En medio de las muestras de afecto de los vecinos de Esquina, Corrientes, el joven se tomó el tiempo para manifestar su gratitud por la compañía popular: " Agradecimiento del primer día. La gente estuvo acá apoyando, apoyándonos a la familia, a mi mamá, reclamando justicia. Sentimos el apoyo de las personas, de sus colegas, de sus amigos, de la gente común".

Sin embargo, el relato de Sebastián expuso las precarias condiciones en las que su madre asumió el cargo en la escuela rural y la profunda desidia institucional que antecedió al trágico desenlace. "El estado en el que encontró la escuela fue un abandono total", dijo a Adrián Salonia.

Al recordar la llegada de la docente al establecimiento rural, Sebastián rememoró el impacto inicial que sufrió su madre al tomar posesión del puesto: "Ella cuando agarró la escuela estaba contenta porque era un cargo que tanto estaba esperando. Cuando encontró la escuela, sintió primero que le mandaron ahí... me dijo: '¿Piensan que soy un chancho?'. Le mandaron en la mugre, el exdirector no le informó cómo se encontraba".

El joven describió el arduo trabajo que debió realizar la maestra para acondicionar el espacio una vez que se oficializó como docente: "La fue limpiando, la fue tratando de arreglar. Tres días no durmió ahí por el olor, murciélagos, orina de ratas, todo lo que nos contó. Fue un abandono total, absoluto".

Fuertes críticas a las autoridades educativas e investigación en curso

Con evidente indignación, el hijo de la víctima apuntó de manera directa contra la cúpula del Ministerio de Educación provincial y los directivos escolares por la falta de presencia y contención tanto durante la búsqueda como tras la confirmación del fallecimiento de su mamá "Ni uno se comunicó con nosotros, ni la supervisora, ni la ministra de educación no se la ve, están escondidos. Ni el exdirector, nadie dio la cara. Una vergüenza lo que hicieron y lo que siguen haciendo porque siguen en los cargos".

En esa misma línea, hizo énfasis en la distribución de responsabilidades en el caso: "Por algo no se comunicaron, porque deben tener el culo sucio. Ahora tiene que haber todo el rigor de la ley sobre la supervisora, sobre el exdirector, sobre la ministra, todos escondidos como ratas".

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En relación con los avances en el lugar del hallazgo, detalló: "Nos informaron que encontraron un bolso, las botas y un poquito más adelante un pañuelo", al tiempo que confirmó que recién se enteraban sobre la aparición del teléfono celular de su madre.

Respecto a las imputaciones actuales y a los cinco sospechosos detenidos, Sebastián confió en que las actuaciones judiciales se amplíen para determinar el alcance total del crimen: "Esas cinco personas sí están detenidas porque deben saber, habrán cometido el hecho, pero los abogados van a seguir investigando si hay más. Que paguen los que tengan que pagar".

Sobre el trágico final de su madre, concluyó con mucha angustia: "Ya nada va a devolvernos a nuestra madre. Se pudo haber evitado tranquilamente, pero no se la visibilizó. Ya pasó y lamentablemente nadie te la devuelve".