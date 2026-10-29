29 de octubre de 2026 Inicio
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Esto es lo que se sabe sobre el caso Nanci Godoy: la hipótesis de la Justicia

Las pericias genéticas y la autopsia definirán el avance de la causa. Los detenidos por el hecho.

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Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González llevan la causa.

Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González llevan la causa.

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La Justicia de Corrientes mantiene a cinco personas detenidas por el crimen de Nanci Godoy, la docente rural de 52 años que estaba desaparecida desde el 7 de octubre y cuyo cuerpo fue hallado el miércoles en un potrero del paraje El Malezal, en Esquina. Cuatro de ellas están acusadas por el asesinato y la quinta enfrenta cargos por falso testimonio.

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Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González llevan la causa, y el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dispuso la prisión preventiva para los cinco sospechosos. La investigación espera los resultados de la autopsia y de distintas pericias sobre los elementos secuestrados en los allanamientos, entre estas se encuentran estudios genéticos, para establecer cómo murió la víctima y qué participación tuvo cada acusado.

La hipótesis principal contempla un posible abuso sexual seguido de femicidio. "En esta etapa incipiente de la investigación no descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis", sostuvo el fiscal Mosquera durante una audiencia. La fiscalía también trabaja sobre la idea de un crimen planificado o coordinado, y la autopsia deberá aportar datos sobre posibles signos de un ataque sexual.

Surgieron además otras líneas. Una se vincula con las irregularidades que la docente había denunciado en la Escuela Rural N° 626, donde trabajaba desde hacía unos dos meses, y otra con la actividad de los cotos de caza cercanos a la estancia El Curupí. Su hijo Adán pidió investigar si las denuncias pudieron ser el móvil. "Había gente que cobraba plata, hasta el de mantenimiento, que cobraba millones y nunca la mantuvo. Podría haber sido un motivo", sostuvo.

Nancy Godoy, maestra desaparecida en Corrientes.

Nancy Godoy, maestra desaparecida en Corrientes.

Los detenidos por el caso Nanci Godoy

Ireneo Felipe Zarza, de 34 años, es el principal acusado. Es capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que Godoy era directora suplente. Lo detuvieron el 21 de octubre y está imputado como coautor de femicidio. Los testimonios lo ubicaron en una tapera a unos 150 metros del establecimiento, donde solía dormir, durante las horas previas a la desaparición. En ese lugar se encontraron prendas quemadas que fueron secuestradas para estudios genéticos.

Felipe Dionisio Sandoval, de 55 años, también es capataz vinculado a la estancia y está acusado de femicidio como coautor. Fue detenido el 22 de octubre y no se difundieron detalles sobre el rol que habría tenido. Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón, fue detenido primero por encubrimiento agravado, por contradicciones en sus declaraciones y un presunto ocultamiento de información. Con el avance de la causa, la Fiscalía le atribuyó femicidio como coautor material.

Rosa Leguizamón es la única mujer acusada por el homicidio, en su caso simple y en calidad de coautora. Era una baqueana que trasladaba a la docente a caballo desde el casco de la estancia hasta la escuela y le ofrecía alojamiento en una vivienda cercana. Fue una de las últimas personas que dijo haber visto a Godoy. Una línea de investigación apunta a un posible engaño sobre el regreso de la docente a Esquina durante el fin de semana de su desaparición. En una propiedad vinculada con ella y con Rojas se secuestraron una campera negra y dos alpargatas que podrían ser de la víctima. Podría declarar este viernes.

Ernesto Ezequiel Bordón, peón rural, es el único de los cinco que no está acusado por el homicidio. Se lo imputa por falso testimonio, ya que afirmó ante la Policía que la docente había sido asesinada y arrojada a un bañado, y luego se retractó. Su abogado, Norberto Codazzi, denunció que esa declaración se obtuvo con presiones y maltratos policiales. En su vivienda se encontraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, sujetos a peritajes.

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