29 de octubre de 2026 Inicio
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San Isidro: evadió un control en La Horqueta, huyó hasta Saavedra y terminó detenido

El conductor de un Fiat Siena escapó de un operativo de la Patrulla Municipal, tomó la Panamericana y llegó hasta el barrio Mitre, en la ciudad de Buenos Aires, donde abandonó el vehículo e intentó huir a pie. Un operativo conjunto con la Policía de la Ciudad permitió detenerlo.

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Detención en CABA.

Detención en CABA.

Un control de seguridad en La Horqueta derivó en una persecución que terminó en el barrio de Saavedra, con un hombre detenido. El conductor de un Fiat Siena desobedeció la orden de detenerse, escapó a toda velocidad por la calle Uruguay y tomó la autopista Panamericana rumbo a la Ciudad de Buenos Aires.

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El episodio comenzó en la intersección de Camino Morón y Carlos Tejedor, donde oficiales de la Patrulla Municipal de San Isidro realizaban un control vehicular. Cuando intentaron detener la marcha del automóvil, el conductor aceleró y emprendió la fuga.

La persecución continuó por la calle Uruguay y la Panamericana hasta llegar al barrio Mitre. Allí, el hombre abandonó el Fiat Siena e intentó escapar a pie por los pasillos de la zona. Sin embargo, un operativo cerrojo desplegado por los oficiales de San Isidro, en coordinación con efectivos de la Policía de la Ciudad, permitió localizarlo y detenerlo. Durante el procedimiento se constató que el conductor circulaba con la licencia vencida y sin seguro obligatorio vigente.

La fiscal de turno, la doctora Castronuovo, dispuso la aprehensión del hombre, que fue trasladado a la Comisaría 9.ª de San Isidro. El automóvil, en tanto, fue removido por una grúa municipal, luego que el conductor manifestara haber perdido las llaves durante la fuga.

Los operativos de control vehicular y de identificación de personas se realizan diariamente en distintos puntos del partido, en coordinación con la Policía de la provincia de Buenos Aires y las fuerzas de seguridad de los municipios vecinos. Buscan identificar a personas con pedidos de captura y detectar vehículos y motocicletas con requerimientos judiciales.

En el último mes, se realizaron 3.100 operativos, durante los cuales fueron identificados 1.019 ciudadanos, con un resultado de 194 detenidos, y se controlaron 518 vehículos y motos.

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