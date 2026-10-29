29 de octubre de 2026 Inicio
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Caso Nanci Godoy: quiénes son los 5 detenidos y qué rol habrían tenido

Cuatro están acusados por el crimen y uno por falso testimonio. Las pericias genéticas definirán el avance de la causa.

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La investigación busca determinar cómo ocurrió el asesinato y qué responsabilidad tuvo cada sospechoso.

La investigación busca determinar cómo ocurrió el asesinato y qué responsabilidad tuvo cada sospechoso.

Cinco personas permanecen detenidas por el femicidio de Nanci Godoy, la docente de una escuela rural de Corrientes que estaba desaparecida desde el 7 de octubre. Cuatro están imputadas como coautoras del crimen y la quinta enfrenta cargos por falso testimonio. La investigación busca determinar cómo ocurrió el asesinato y qué responsabilidad tuvo cada sospechoso.

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La causa está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dictó la prisión preventiva para los cinco acusados mientras se profundiza la recolección de pruebas y se esperan los resultados de distintos peritajes sobre los elementos secuestrados en los allanamientos.

Según el Ministerio Público Fiscal de Corrientes, el expediente incluye el análisis de comunicaciones, declaraciones testimoniales y estudios genéticos. Parte de esos resultados todavía está bajo evaluación y otros permanecen pendientes. Además, la fiscalía sostiene la hipótesis de un crimen planificado o coordinado. Los investigadores también buscan confirmar o descartar un posible ataque sexual.

Quiénes son los detenidos por el caso de Nanci Godoy

Ireneo Felipe Zarza, de 34 años, es el principal acusado. Es capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la Escuela Rural N° 626 en la que Godoy era directora suplente. Fue detenido el 21 de octubre y está imputado como coautor de femicidio. Los testimonios lo ubicaron en una tapera a unos 150 metros de la escuela durante las horas previas a la desaparición, un lugar donde solía dormir. En ese lugar se encontraron prendas quemadas, que fueron secuestradas para estudios genéticos.

Felipe Dionisio Sandoval, de 55 años, también es capataz vinculado a la estancia y está acusado de femicidio como coautor. Fue detenido el 22 de octubre. No se difundieron detalles sobre la función que habría tenido en el asesinato.

Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón, fue detenido inicialmente por encubrimiento agravado, por contradicciones en sus declaraciones y un presunto ocultamiento de información. Con el avance de la causa, la Fiscalía le atribuyó femicidio como coautor material.

La Policía de Corrientes encontró el cuerpo de la docente que permanecía desaparecida desde el 7 de octubre en la localidad de Esquina.

La Policía de Corrientes encontró el cuerpo de la docente que permanecía desaparecida desde el 7 de octubre en la localidad de Esquina.

Rosa Leguizamón es la única mujer acusada por el homicidio. Se le atribuye homicidio simple en calidad de coautora. Vivía cerca de la escuela y fue una de las últimas personas que dijo haber visto a la docente. Una línea de investigación apunta a un posible engaño sobre el regreso de Godoy a Esquina durante el fin de semana de su desaparición. En su casa se secuestraron una campera negra y dos alpargatas que podrían ser de la víctima. Podría declarar este viernes.

Ernesto Ezequiel Bordón, peón rural, es el único de los cinco que no está acusado por el homicidio. Se lo imputa por falso testimonio, ya que afirmó ante la Policía que la docente había sido asesinada y arrojada a un bañado, y luego se retractó. Su abogado denunció que fue presionado y maltratado durante su detención. En su vivienda se hallaron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, sujetos a peritajes.

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