Tragedia en Lomas del Mirador: un colectivo atropelló y mató a una nena de 4 años

El chofer dobló en la esquina de Díaz Vélez y Hernandarias y la rueda delantera enganchó la vestimenta de la pequeña, quien terminó siendo aplastada por los neumáticos traseros.

El chofer fue imputado por homicidio culposo por conducción imprudente

Una tragedia se vivió en Lomas del Mirador luego que un colectivo atropellara y matara a una nena de 4 años que cruzaba la calle junto a su madre. El chofer quedó detenido.

El hecho ocurrió en la esquina de Díaz Vélez y Hernandarias cuando el chofer de la línea 218, interno 130, dobló a la izquierda y atropelló a la pequeña que iba con su familia que estaba cruzando la calle. Todo fue captado por las cámaras de seguridad del lugar.

El incidente ocurrió cuando la rueda delantera del colectivo enganchó la vestimenta de la víctima, que el vehículo, al no frenar, cayó debajo del vehículo y fue aplastada por los neumáticos traseros. Los familiares que estaban con ella empezaron a gritar para que el chofer frenara, pero ya era tarde.

Si bien la menor fue asistida, murió en el acto producto de las lesiones que sufrió luego de quedar atrapada debajo del colectivo. Según se puede ver en las imágenes, todo ocurrió en una esquina donde hay semáforo

Tragedia en Lomas del Mirador: el chofer quedó detenido

Tras la tragedia, los investigadores buscan determinar cómo se dio exactamente el hecho si el semáforo estaba en verde o en rojo para el transporte al momento del impacto, un dato que podría ser clave para avanzar con la causa y establecer responsabilidades.

La fiscal Alejandra Núñez, de la UFI N.° 8 de La Matanza, solicitó la inmediata detención del colectivero, quien quedó detenido por el delito de homicidio culposo por conducción imprudente.

Los investigadores buscan establecer si el conductor manejaba distraído o no vio a la familia que cruzaba la calle. “La causa está en plena investigación”, señalaron fuentes con acceso al expediente.

