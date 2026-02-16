16 de febrero de 2026 Inicio
Violento robo al músico Alambre González: se hicieron pasar por vecinos, lo ataron y se llevaron sus guitarras

Dos personas ingresaron al edificio con él durante la madrugada del domingo, fingiendo ser habitantes. Una vez en el ascensor, lo amenazaron, lo golpearon brutalmente y desvalijaron su departamento. Sus colegas iniciaron una colecta solidaria.

Daniel Alambre González

Daniel "Alambre" González, símbolo de una época del rock y blues argentino.

Daniel "Alambre" González, reconocido guitarrista de blues y rock, sufrió un violento robo durante la madrugada del domingo en su departamento de Caballito, donde dos personas que se hicieron pasar por inquilinos de su mismo edificio lo amenazaron con un arma en el ascensor y le desvalijaron la casa. Se llevaron valiosos instrumentos y dinero en efectivo. Sus colegas iniciaron una colecta solidaria.

Salta: un hombre atropelló, mató y luego murió tras chocar contra otro auto

El músico fue atacado por una pareja cuando estaba a punto de entrar al edificio ubicado en la calle Avellaneda al 100 alrededor de las 4:30. Los delincuentes simularon ser habitantes del mismo edificio, para que el Alambre les abriera la puerta de ingreso.

Los tres esperaban el ascensor y todo transcurría con normalidad. Sin embargo, una vez a bordo, lo amenazaron con un arma y lo obligaron a que les abriera su departamento. Ya dentro, lo golpearon, ataron y amordazaron.

Los delincuentes huyeron con dos guitarras eléctricas, pedales para guitarra, el celular y dinero en efectivo. Hasta ahora no fueron identificados y continúan prófugos.

Claudio "Pollo" Sarno, manager y productor, confirmó en redes sociales que el músico "está bien, gracias a Dios, un poco magullado pero bien. Va a salir adelante".

Una de las guitarras robadas, una Telecaster, era de sus grandes favoritas. "Me la dieron los chicos de HoundDog. La amo. Es un frankenstein", explicó tiempo atrás en una nota en el canal de YouTube Goura's Music.

"Me dieron primero una Strato [Stratocaster], pero me dijeron que me iban a llevar una Telecaster. Cuando la probé, la agarré así por el mango... La guitarra me llama a mí", contó González.

Una colecta tras el robo a Alambre González

Tras el violento robo, un grupo de músicos iniciaron una colecta para ayudar a Alambre. En la red social Instagram y con una foto en blanco y negro del guitarrista, se pide colaboración económica.

"A nuestro querido amigo musico Alambre González le entraron a robar a su casa. Lo golpearon y robaron sus guitarras, que son su herramienta de trabajo y su sustento. Más allá de lo material, la violencia que sufrió es algo que duele mucho. Por eso queremos acompañarlo y ayudarlo a volver a ponerse de pie", expone el mensaje.

"Estamos organizando una colecta solidaria. Es para que pueda recuperar sus instrumentos. Cualquier aporte suma y que se comparta, también", continúa el texto.

También lanzaron una campaña para dar detalles de la guitarra principal y pedir que alerten en caso de verla publicada en sitios de compra-venta o en redes. El alias para colaborar económicamente con Alambre González alambreyamigos, cuya titular es Paula Delfina Chelle.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Seba Lista (@s_lista74)

