El desgarrador pedido de la hermana de Brian, el joven asesinado en un corso en Mercedes: "Que se pudran en la cárcel"

Brian Cabrera, de 18 años, recibió dos disparos a quemarropa durante la segunda noche del carnaval en la ciudad bonaerense. Por el crimen fueron detenidos una mujer, su hijo y un tercer familiar.

Por
La investigación por el crimen de Brian Cabrera, el joven de 18 años asesinado a tiros en pleno corso en la ciudad bonaerense de Mercedes, sumó en las últimas horas nuevos elementos y tres detenidos. En ese contexto, Lucía, hermana de la víctima, habló con C5N y la prensa y lanzó un pedido cargado de dolor: “Quiero justicia por mi hermano. Que se pudran en la cárcel porque a nosotros nos arruinaron”.

Crimen en Mercedes: detuvieron al tercer sospechoso por la muerte de un joven de 18 años

Por el hecho hay tres detenidos. Primero fueron demorados María Luján Auza, de 33 años, y a su nieto, Martín Ezequiel Auza, de 19, señalados como los presuntos homicidas. En las últimas horas se sumó Omar Auza, de 54 años y padre de María, señalado como quien habría entregado el arma utilizada en el ataque.

La hipótesis que barajan los investigadores es que Omar le habría facilitado el arma de fuego a su hija y ella abría efectuado el disparo. “La que disparó fue María. Brian fue a separar la pelea y ella viene y le dispara”, sostuvo Lucía. También rechazó la versión que circuló en un primer momento. “Dicen que tiraron tiros al aire, pero no fue así”, afirmó.

El crimen ocurrió el sábado por la noche sobre la avenida 29, en medio de los festejos de carnaval. Según reconstruyeron testigos, todo comenzó con una discusión que escaló en segundos. “La discusión empezó con un ‘qué mirás’”, relató hermana de la vinctima.

Brian recibió disparos en el tórax y la cabeza y murió en el lugar, ante la mirada de cientos de personas. Parte del ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y por la transmisión oficial del evento. “Mi hermano fue a disfrutar de los corsos. Fue a pasarla bien y me lo mataron”, lamentó.

Acusaciones cruzadas y un trasfondo familiar

Lucía aseguró conocer a los acusados. “Supuestamente son parientes de mi abuelo por parte materna. Pero de nosotros no son nada. Mi abuelo no los quiere tampoco”, afirmó. Y agregó: “Ellos siempre, todo el año, van armados. Si no van con pistola, van con cuchillo o gomera”.

También sostuvo que uno de los involucrados habría apuñalado a otro de sus hermanos. “Por lo que se fue Osmar el que apuñaló a mi otro hermano Carlos”, denunció.

La joven habló además de conflictos previos. “A mí me tenían bronca porque el hijo una vuelta me agarró a gomerazos. Como mujer que soy lo corrí”, contó. Y agregó: “María una vez me increpó diciendo que yo le mandaba mensajes a su marido estando preso. Yo no tengo ni celular”.

La causa está caratulada como homicidio y no se descarta que la imputación se agrave a medida que avancen las pericias. Para la familia, sin embargo, la prioridad es que los acusados permanezcan detenidos.

“Estamos todos destrozados. Queremos que se haga justicia. Que no salgan nunca más”, expresó Lucía. Y cerró con un mensaje atravesado por el temor: “Tengo miedo de que los suelten porque si lo hacen van a venir por mí y por mis hermanos. Tengo miedo de que alguno de su familia quiera hacerme algo”.

En medio del dolor, la familia convocó a una movilización para este martes frente a la Municipalidad de Mercedes para reclamar justicia por Brian. “Pueden haber más personas involucradas”, advirtió Lucía.

