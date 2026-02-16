16 de febrero de 2026 Inicio
Crimen en Mercedes: detuvieron al tercer sospechoso por la muerte de un joven de 18 años

Brian Cabrera discutió con un hombre, quien extrajo un arma de fuego y le efectuó dos disparos directos que impactaron en el pecho y en la cabeza. El nuevo arrestado es familiar de los dos detenidos en las últimas horas.

El nuevo detenido es el padre de la mujer y abuelo del joven que fueron arrestados en las últimas horas

Un hombre fue detenido en las últimas horas como tercer sospechoso de crimen de Brian Cabrera ocurrido durante la madrugada del domingo en el centro de Mercedas mientras se llevaba a cabo los festejos por Carnaval en la ciudad bonaerense.

El asesinato cerca de la 1, en la avenida 29 entre 24 y 22, cuando se realizaba el desfile y una banda musical tocaba sobre el escenario que estaba montado en el lugar. Según trascendió, el joven de 18 años mantuvo una discusión con un hombre y este extrajo un arma de fuego.

El agresor disparó dos veces que impactaron en el pecho y la cabeza de la víctima quien murió tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios pese a que fue asistido al Hospital Blas Dubarry.

Por el caso, la Policía había detenido a dos personas, una mujer y su hijo, pero ahora logró arrestar a una tercera persona, quien sería familiar directo de los ya apresados. Los investigadores lograron corroborar con la identidad del tercer sospechoso y lo pusieron a disposición del fiscal para ser indagado en las próximas horas.

"Todavía resta establecer bajo qué carátula será calificada la causa, si es homicidio u homicidio agravado. La pena cambia sustancialmente: máximo 25 años para el primero; prisión perpetua para el homicidio agravado", indicó el periodista Diego Gabriele en La Mañana por C5N.

Todo se encuentra bajo investigación aún ya que existe la posibilidad que la situación se agrave con la “premeditación”, debido a que antes de cometer el crimen los acusados fueron a buscar el arma y volvieron haciendo un recorrida de 10 kilómetros en total, de ida y vuelta, para terminar asesinando a Brian.

Quiénes son los tres detenidos por el crimen de Brian Cabrera en Mercedes

Tras el ataque y crimen de Brian Cabrera, la Policía Bonaerense llevó a cabo un amplio operativo en la zona y avanzó con una identificación de tres sospechosos basada en declaraciones y material de seguridad urbana.

De esta manera, se logró la detención las personas señaladas como presuntamente vinculadas al hecho. Se trata de una mujer y dos hombres: María Luján Auza, de 33 años, y su hijo Martín Ezequiel Auza (19) y, recientemente, se trata del padre de la mujer.

crimen mercedes

Además, durante el procedimiento, se secuestró un arma que podría haber sido utilizada en el crimen y que ahora será materia de peritajes.

La causa quedó radicada en la UFI N°2 del Departamento Judicial Mercedes, que continúa trabajando para determinar con precisión la mecánica del ataque, el rol de cada detenido y el origen del arma.

En paralelo, se analizan filmaciones y se toman nuevas declaraciones para consolidar la reconstrucción de lo ocurrido en un evento masivo que, hasta el momento del tiroteo, se desarrollaba con normalidad.

