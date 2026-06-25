25 de junio de 2026 Inicio
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Salta: revelaron los detalles de la autopsia de la niñera de 19 años

Desde la Fiscalía ordenaron nuevas medidas para tratar de esclarecer el caso y determinar si hubo participación de terceros.

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Revelaron detalles de la autopsia

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El informe, elaborado por el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), fue entregado a la fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

Si bien el estudio aclaró la causa física del deceso, el panorama sigue siendo complejo. Los investigadores ahora centran sus esfuerzos en determinar la mecánica del hecho y comprobar si hubo participación de terceras personas.

Cuáles son las claves del informe forense

Los peritos estimaron que el fallecimiento coincide con el mismo día en que se denunció la desaparición de la joven. El objeto hallado en la escena del hecho, según indicaron, es compatible con las marcas encontradas en el cuerpo de la víctima, lo que constituye un detalle que terminará de corroborarse con estudios complementarios.

Aunque la fiscal autorizó la entrega del cuerpo a la familia Ramos para su entierro (inhumación), prohibió explícitamente su cremación por si fuera necesario realizar nuevas pericias sobre los restos en el futuro.

La investigación sigue abierta

Guadalupe fue vista por última vez el pasado domingo a través de una cámara de seguridad mientras caminaba hacia su casa, destino al que nunca llegó. Ante los indicios de violencia y las recientes denuncias de la familia sobre amenazas previas por parte de una expareja, la Unidad UGAP Orán del CIF caratuló la causa bajo la presunción de homicidio doloso.

Siguiendo este protocolo, la Justicia investigará el caso como un crimen hasta que las pruebas demuestren fehacientemente lo contrario, por lo que actualmente no se descarta ninguna hipótesis. Entre las medidas en curso se encuentran el análisis de cámaras públicas y privadas, y la toma de testimonios a testigos clave para reconstruir las últimas horas de la joven.

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