Profundo dolor: murió un querido actor que estuvo en más de 90 películas y series La industria cinematográfica y televisiva despide con tristeza a un icónico intérprete que dejó un legado imborrable en la cultura. Agregar C5N en









Un reconocido actor falleció a sus 90 años.

El ambiente artístico internacional atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse la partida del querido actor Jon Cypher, una figura emblemática de la industria cinematográfica y televisiva. El reconocido medio especializado The Hollywood Reporter ratificó que el intérprete falleció a los 94 años en su residencia ubicada en Central Point, en el estado de Oregón, Estados Unidos. Su fallecimiento ocurrió el pasado 3 de agosto, dejando un legado imborrable en la cultura popular.

Con una fructífera trayectoria profesional que se extendió por más de cinco décadas, el artista estadounidense construyó un historial envidiable al participar en más de 90 producciones audiovisuales entre la pantalla grande y la televisión. Entre sus trabajos más recordados por el público masivo sobresalen su participación en el clásico fantástico Masters del universo y su papel en Cenicienta, la aclamada versión musical que coprotagonizó junto a la legendaria Julie Andrews.

Aunque las causas exactas de su deceso no fueron dadas a conocer por sus allegados, las redes sociales y los medios internacionales se llenaron de sentidos homenajes para despedirlo. Entre sus papeles más célebres también se destaca su labor como el jefe Fletcher Daniels en la mítica serie Canción triste de Hill Street, una interpretación inolvidable que marcó a fuego la historia del espectáculo y motivó numerosas muestras de afecto dirigidas a su entorno cercano.

Quién era Jon Cypher Nacido en la ciudad de Nueva York el 13 de enero de 1932, Jon Cypher dio sus primeros pasos profesionales en la televisión tras graduarse en 1953. Su talento le permitió abrirse camino rápidamente en la industria del entretenimiento con participaciones en ficciones diarias, adaptaciones cinematográficas y producciones televisivas. Su gran salto a la notoriedad internacional ocurrió en 1957, cuando coprotagonizó la versión musical de Cenicienta junto a la icónica actriz Julie Andrews, marcando el inicio de una exitosa carrera.

A pesar de haber dejado su huella en los escenarios de Broadway y en diversas obras teatrales, el inolvidable artista estadounidense alcanzó su pico de popularidad en la televisión. Entre 1981 y 1987 encarnó al emblemático jefe Fletcher Daniels en la célebre serie policial Canción triste de Hill Street, donde participó a lo largo de 73 episodios y se consolidó como una figura imprescindible de los dramas televisivos de la época.

Su versatilidad le permitió formar parte del elenco de legendarios éxitos de la pantalla chica como Dallas, Dinastía, California, Hospital General, Santa Bárbara, Bonanza, Walker y Ley y orden. Asimismo, en la industria del cine brilló en producciones de culto como Masters del universo, Combustión espontánea, Strictly Business y el célebre wéstern Que viene Valdez, filme donde compartió cartel con figuras de la talla de Burt Lancaster y Susan Clark.