Salta: futbolistas atacaron salvajemente a un joven a la salida del boliche y lo dejaron en coma

La Justicia investiga a tres sospechosos por haber golpeado a Jorge Luis Morales, quien cayó al pavimento, golpeó su cabeza contra el cordón y está internado en estado crítico.

El hecho ocurrió el boliche Set, de la localidad de Orán.

Un joven de 28 años permanece en coma inducido luego de haber sido atacado por un grupo de futbolistas a la salida de un boliche en la ciudad San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta. La Justicia investiga a tres sospechosos por la agresión ocurrida durante la madrugada del domingo.

Pablo Laurta permanece detenido.
Jorge Luis Morales se encontraba con amigos en el local bailable Set y, según las cámaras de seguridad, fue abordado por la espalda sin previo aviso. Luego cayó al pavimento y golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda.

Su familia realizó la denuncia y los agresores serían integrantes del Club Social y Deportivo Aviación y estarían identificados. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal N°1 de Orán, quienes también tienen material fílmico del interior del lugar y de la salida.

Dentro del boliche, el grupo lo habría señalado y generado disturbios, según su familia, e incluso lanzaron cerveza a otras personas. Por eso, fueron retirados del lugar por el personal de seguridad. “Mi hijo no peleó, lo atacaron a traición. Se cayó y empezó a convulsionar”, indicó su madre en Radio A de Orán.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital San Vicente de Paul, donde está internado en terapia intensiva, entubado y sedado con diagnóstico reservado. El equipo médico le indujo el coma para estabilizarlo y controlar un coágulo cerebral que compromete su vida.

El caso es investigado por la Brigada de Investigaciones y por personal de la Unidad Regional N.º 2 que intervino en la madrugada del domingo. Mientras que, las tres personas fueron individualizadas y continúan con su localización.

