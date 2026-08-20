20 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Salió el sol, pero continúa el frío: se aproxima una nueva ola polar a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias y viento para ocho provincias de Argentina. Sin embargo, a partir del jueves comienza a moverse una masa de aire polar que traerá heladas en la región pampeana, gran parte de la Patagonia, Cuyo y el sur del Litoral.

Por
Este jueves el cielo estará despejado y la máxima será de 17 grados en CABA. 

Este jueves el cielo estará despejado y la máxima será de 17 grados en CABA. 

Tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por lluvias y viento para varias provincias de Argentina. En paralelo, para Buenos Aires, a pesar de que ya salió el sol se espera un nuevo ingreso de una masa de aire polar que generará un descenso brusco de las temperaturas de cara al fin de semana.

El Niño podría generar inundaciones e incrementar riesgos de enfermedades en nuestra región.
Te puede interesar:

Inundaciones, contaminación y enfermedades: las alertas que enciende El Niño extremo en Latinoamérica

Las provincias afectadas son Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut. El SMN señaló que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Los mayores acumulados se esperan sobre las zonas más elevadas en las que, además, no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve".

Mientras que para la costa atlántica de Buenos Aires, rige una alerta amarilla por " vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h".

En algunas zonas de Buenos Aires, la jornada del jueves 20 comenzó con nieblas y neblinas en los principales accesos a la ciudad. "En Au. Ricchieri la visibilidad es de 300 metros", informó el periodista del tránsito Cristian Romero, recomendó respetar la distancia de separación, bajar la velocidad y tener máxima precaución al circular.

Además, desde el SMN adelantaron que se espera "el ingreso de una masa de aire de origen polar provocará un marcado descenso de temperaturas, especialmente en la región patagónica, la franja central y el noreste del país, hasta el lunes 24/8 inclusive".

¿Vuelve el frío y las lluvias a CABA? El pronóstico extendido

El jueves 20 iniciará con neblinas matutinas y una mínima de 8 °, pero se consolidará como el día más agradable del período hacia la tarde, alcanzando una máxima de 17 °. Sin embargo, durante la noche el tiempo comenzará a cambiar con el ingreso de viento del sector sur que desarrollará ráfagas de entre 42 y 50 km/h, marcando el inicio del descenso térmico.

&acute;Pron&oacute;stico extendido para CABA.&nbsp;

´Pronóstico extendido para CABA.

El viernes 21 abrirá la ventana de aire más frío, con marcas que oscilarán entre los 7 ° de mínima y los 13 ° de máxima bajo un cielo parcialmente nublado. La tendencia a mañanas muy frías tocará su punto más bajo el sábado 22, cuando la mínima perforará la marca histórica del fin de semana cayendo a tan solo 4 °, mientras que la máxima no superará los 13 ° a pesar del sol pleno previsto para la primera mitad de la jornada.

Para el cierre del fin de semana y el inicio de la siguiente semana, las condiciones continuarán estables y secas. Tanto el domingo 23 como el lunes 24 mantendrán mañanas frías, con mínimas de 5 ° y 6 ° respectivamente, y máximas acotadas entre los 13 °C y 14 °. En ambas jornadas prevalecerá el cielo algo a parcialmente nublado con 0% de probabilidad de precipitaciones, consolidando un panorama de frío seco en la Capital Federal.

Alerta por niebla y neblina en Buenos Aires

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial informaron que las nieblas y neblinas aparecieron en las principales rutas y autopistas: "Calzada reducida e importantes demoras por camión con desperfectos mecánicos en acceso a Autopista Rosario Sta Fe desde avenida Circunvalación de Rosario mano hacia el norte. Circular con suma precaución y respetar indicaciones del personal vial".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Para la jornada del miércoles se esperan neblinas durante las primeras horas de la mañana en CABA. 

¿Se aproxima la tormenta de Santa Rosa? A pesar de que vuelve a salir el sol, rige una alerta por lluvias

En CABA la mínima será de 7 y la máxima de 14 grados. 

Volvió el frío polar al AMBA: rige una alerta por temperaturas extremas y tormentas

Habrá ráfagas de viento de hasta 130 kilómetros por hora.

El fin de semana largo cierra con alerta amarilla y naranja por tormentas, nevadas y vientos

El AMBA, afectado por las lluvias.

No paran las lluvias en el AMBA: cuándo vuelve a salir el sol

Los festejos del Día del Niño deberán contemplar el clima frío y húmedo.

Frío y lluvia: cómo estará el clima el Día del Niño en el AMBA

Las condiciones meteorológicas serán un factor clave.

Como estará el clima en el Día del Niño

Rating Cero

El difícil momento de Mariela Prieto.

Doloroso momento: el Turco García dejó plantada en el altar a Mariela Prieto en Gran Hermano

Maxi Diorio se refirió a los rumores sobre una relación con un famoso conductor.

Maxi Diorio enfrentó los rumores que lo vinculaban con un famoso conductor: "¿Vos estabas con el desodorante?"

Qué hizo Tini Stoessel tras enterarse sobre la internación de su padre.

El gesto de Tini Stoessel tras enterarse de la internación de su papá

Casán se alejó de Sofovich en medio de reclamos por el favoritismo hacia Flor de la V.

El hijo de Gerardo Sofovich criticó la serie de Moria por el papel de su padre: "Quedó chiquito"

Nazarena y el mal momento que atravesó mientras estaba al volante.

Nazarena Vélez reveló el dramático momento que vivió en Panamericana mientras manejaba: "Asesinos"

Un participante de Gran Hermano volvió a quedar internada: preocupación

Volvieron a internar a una ex participante de Gran Hermano y crece la preocupación: "Fue un golpe bastante grande"

últimas noticias

Los Leones avanzaron a cuartos de final del Mundial de hockey 2026.

Los Leones golearon a Nueva Zelanda y se metieron en cuartos del Mundial

Hace 10 minutos
Un espacio pensado tanto para un almuerzo o cena como para celebraciones y encuentros especiales.

Abrió hace 28 años, está frente al río y es uno de los clásicos gastronómicos de Puerto Madero

Hace 10 minutos
El corazón de la carta está dedicado a las carnes.

Se suma a Belgrano un nuevo restaurante donde descubrir la carne argentina desde el origen, el fuego y el vino

Hace 17 minutos
Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en su casa de Benavídez.

En medio de un nuevo escándalo, continúa el juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran dos psiquiatras

Hace 22 minutos
El difícil momento de Mariela Prieto.

Doloroso momento: el Turco García dejó plantada en el altar a Mariela Prieto en Gran Hermano

Hace 24 minutos