Salió el sol, pero continúa el frío: se aproxima una nueva ola polar a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias y viento para ocho provincias de Argentina. Sin embargo, a partir del jueves comienza a moverse una masa de aire polar que traerá heladas en la región pampeana, gran parte de la Patagonia, Cuyo y el sur del Litoral.

Este jueves el cielo estará despejado y la máxima será de 17 grados en CABA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por lluvias y viento para varias provincias de Argentina. En paralelo, para Buenos Aires, a pesar de que ya salió el sol se espera un nuevo ingreso de una masa de aire polar que generará un descenso brusco de las temperaturas de cara al fin de semana.

Las provincias afectadas son Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut. El SMN señaló que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Los mayores acumulados se esperan sobre las zonas más elevadas en las que, además, no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve".

Mientras que para la costa atlántica de Buenos Aires , rige una alerta amarilla por " vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h".

En algunas zonas de Buenos Aires, la jornada del jueves 20 comenzó con nieblas y neblinas en los principales accesos a la ciudad. " En Au. Ricchieri la visibilidad es de 300 metros" , informó el periodista del tránsito Cristian Romero, recomendó respetar la distancia de separación, bajar la velocidad y tener máxima precaución al circular.

Además, desde el SMN adelantaron que se espera "el ingreso de una masa de aire de origen polar provocará un marcado descenso de temperaturas, especialmente en la región patagónica, la franja central y el noreste del país, hasta el lunes 24/8 inclusive".

19 AGO | Vuelve el frío al territorio nacional



A partir de mañana, el ingreso de una masa de aire de origen polar provocará un marcado descenso de temperaturas, especialmente en la región patagónica, la franja central y el noreste del país, hasta el lunes 24/8 inclusive pic.twitter.com/rSoZwBWs5B — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 19, 2026

¿Vuelve el frío y las lluvias a CABA? El pronóstico extendido

El jueves 20 iniciará con neblinas matutinas y una mínima de 8 °, pero se consolidará como el día más agradable del período hacia la tarde, alcanzando una máxima de 17 °. Sin embargo, durante la noche el tiempo comenzará a cambiar con el ingreso de viento del sector sur que desarrollará ráfagas de entre 42 y 50 km/h, marcando el inicio del descenso térmico.

´Pronóstico extendido para CABA.

El viernes 21 abrirá la ventana de aire más frío, con marcas que oscilarán entre los 7 ° de mínima y los 13 ° de máxima bajo un cielo parcialmente nublado. La tendencia a mañanas muy frías tocará su punto más bajo el sábado 22, cuando la mínima perforará la marca histórica del fin de semana cayendo a tan solo 4 °, mientras que la máxima no superará los 13 ° a pesar del sol pleno previsto para la primera mitad de la jornada.

Para el cierre del fin de semana y el inicio de la siguiente semana, las condiciones continuarán estables y secas. Tanto el domingo 23 como el lunes 24 mantendrán mañanas frías, con mínimas de 5 ° y 6 ° respectivamente, y máximas acotadas entre los 13 °C y 14 °. En ambas jornadas prevalecerá el cielo algo a parcialmente nublado con 0% de probabilidad de precipitaciones, consolidando un panorama de frío seco en la Capital Federal.

Alerta por niebla y neblina en Buenos Aires

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial informaron que las nieblas y neblinas aparecieron en las principales rutas y autopistas: "Calzada reducida e importantes demoras por camión con desperfectos mecánicos en acceso a Autopista Rosario Sta Fe desde avenida Circunvalación de Rosario mano hacia el norte. Circular con suma precaución y respetar indicaciones del personal vial".