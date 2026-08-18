18 de agosto de 2026 Inicio
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Volvió el frío polar al AMBA: rige una alerta por temperaturas extremas y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones y granizo para varias localidades de Argentina. El ingreso de una nueva masa de aire frío generó un descenso brusco de las temperaturas que se prevé se intensificará de cara al fin de semana.

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En CABA la mínima será de 7 y la máxima de 14 grados. 

En CABA la mínima será de 7 y la máxima de 14 grados. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo, tormentas y viento para varias localidades de Argentina. El nuevo ingreso de una masa de aire frío generó un descenso brusco de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con mínimas cercanas a los 7 grados.

Habrá ráfagas de viento de hasta 130 kilómetros por hora.
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El SMN informó que las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe están bajo alerta por y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas fuertes.

Una semana fresca en Buenos Aires.&nbsp;

Una semana fresca en Buenos Aires.

Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual.

Mientras que para la zona cordillerana de Jujuy, Salta y Catamarca rige otra alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 130 km/h. En cuanto a la alerta por temperaturas extremas, desde el SMN explicaron que las provincias afectadas son Mendoza y Neuquén.

¿Vuelven las lluvias a CABA? El pronóstico extendido para la semana

Para quienes se preguntaban si vuelven las lluvias, el horizonte muestra un panorama completamente seco. A partir de este martes 18, la probabilidad de precipitaciones cae a un rotundo 0% para la tarde y la noche, tras una probabilidad residual de apenas 0 a 10% durante la madrugada. En este tramo del martes, se esperan ráfagas de viento del noroeste alcanzando entre 42 y 50 km/h.

Desde el miércoles 19 hasta el sábado 22, las chances de precipitación se mantendrán fijas en el 0%. A la par de la estabilidad, el sol comenzará a ganar protagonismo. Tanto el miércoles como el jueves se presentarán con intervalos parcialmente nublados mientras que el viernes 21 y el sábado 22 ofrecerán jornadas con cielo algo a parcialmente nublado.

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Pronóstico extendido para CABA.

En cuanto a las marcas térmicas, el ambiente se mantendrá mayoritariamente frío a fresco. El miércoles 19 iniciará con 6 °C de mínima por la mañana y una máxima que llegará a los 15 °C. El jueves 20 mostrará el punto térmico más alto de la semana, arrancando en 6 °C pero trepando hasta los 17 °C por la tarde gracias a vientos del sector sur.

Sin embargo, el ingreso de aire frío se notará con mayor rigor a partir del viernes 21, cuando los termómetros marquen una máxima de tan solo 12 °C. Esta tendencia continuará el sábado 22, la jornada más fría del período, que registrará una temperatura mínima de apenas 4 °C en la mañana y una máxima de 12 °C, acompañada por ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h procedentes del sector norte.

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