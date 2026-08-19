19 de agosto de 2026 Inicio
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¿Se aproxima la tormenta de Santa Rosa? A pesar de que vuelve a salir el sol, rige una alerta por lluvias

Poco a poco se genera una ciclogénesis en el noreste argentino, que traerá fuertes tormentas y vientos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

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Para la jornada del miércoles se esperan neblinas durante las primeras horas de la mañana en CABA. 

Para la jornada del miércoles se esperan neblinas durante las primeras horas de la mañana en CABA. 

El sol vuelve a salir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pero el frío se mantiene y se extiende de cara al fin de semana, donde se esperan mínimas cerca de los 4 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas meteorológicas por lluvias y viento para varias localidades de Argentina. ¿Se aproxima la tormenta de Santa Rosa?

En CABA la mínima será de 7 y la máxima de 14 grados. 
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Las provincias de Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa están bajo alerta amarilla por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Mientras que para Salta y Jujuy rige una alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Desde Meteored informaron que "desde hoy hasta el jueves se va a estar desarrollando en forma lenta una ciclogénesis, con un sistema frontal semiestacionario actualmente sobre el noreste argentino" lo que favorecerá las tormentas en la zona.

A pesar de esto, vuelven las bajas temperaturas gacias al ingreso de una "masa de aire frío de características polares entre el viernes y el sábado que irá generando un marcado descenso de temperaturas con ráfagas del sector sur".

Alerta meteorológica por lluvias y viento: las provincias afectadas

Lluvia

  • Santa Fe: General Obligado - San Javier - Vera.
  • Chaco: Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo -Maipú - Sudeste de Almirante Brown - Sudeste de General Güemes.
  • Formosa: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané.
  • Corrientes: General Alvear - Paso de los Libres - San Martín - Santo Tomé - Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque - Sauce.

Viento

  • Salta: Pre Puna de Iruya - Pre Puna de Orán - Pre Puna de Santa Victoria.
  • Jujuy: Puna de Susques - Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.

Pronóstico extendido para CABA: ¿Cuándo vuelven las lluvias?

La Ciudad de Buenos Aires registrará jornadas marcadas por la estabilidad atmosférica, con nula probabilidad de precipitaciones (0%) a lo largo de todo el período comprendido entre el miércoles 19 y el domingo 23. Durante estos días, el sol ganará un protagonismo paulatino entre intervalos parcialmente nublados y la presencia de neblinas matutinas el día miércoles, alcanzando su pico de mayor insolación hacia el fin de semana.

Pronóstico extendido para CABA.

Pronóstico extendido para CABA.

En cuanto a las marcas térmicas, el frío se consolidará de manera progresiva. Aunque el jueves 20 presentará una tregua templada con una máxima de 17 ° por la tarde (acompañada por ráfagas del sector sur de entre 42 y 50 km/h por la noche), a partir del viernes 21 el ambiente se tornará rotundamente invernal, con máximas que no superarán los 12 ° y 13 °. El descenso térmico alcanzará su punto más bajo durante las mañanas del sábado 22 y el domingo 23, cuando el termómetro caerá a marcas mínimas de apenas 4 °.

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