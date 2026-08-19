¿Se aproxima la tormenta de Santa Rosa? A pesar de que vuelve a salir el sol, rige una alerta por lluvias

Poco a poco se genera una ciclogénesis en el noreste argentino, que traerá fuertes tormentas y vientos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

El sol vuelve a salir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pero el frío se mantiene y se extiende de cara al fin de semana, donde se esperan mínimas cerca de los 4 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas meteorológicas por lluvias y viento para varias localidades de Argentina. ¿Se aproxima la tormenta de Santa Rosa?

Las provincias de Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa están bajo alerta amarilla por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Mientras que para Salta y Jujuy rige una alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

18 AGO | Las intensas precipitaciones registradas en el norte del país y el Litoral, dejaron grandes acumulados. En la imágen satelital podemos observar en tonos azules la abundante nubosidad dándonos aproximadamente la ubicación del frente estacionario pic.twitter.com/EVG3O4SgVJ

Desde Meteored informaron que "desde hoy hasta el jueves se va a estar desarrollando en forma lenta una ciclogénesis , con un sistema frontal semiestacionario actualmente sobre el noreste argentino" lo que favorecerá las tormentas en la zona.

A pesar de esto, vuelven las bajas temperaturas gacias al ingreso de una " masa de aire frío de características polares entre el viernes y el sábado que irá generando un marcado descenso de temperaturas con ráfagas del sector sur".

Alerta meteorológica por lluvias y viento: las provincias afectadas

Lluvia

Santa Fe : General Obligado - San Javier - Vera.

: General Obligado - San Javier - Vera. Chaco : Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo -Maipú - Sudeste de Almirante Brown - Sudeste de General Güemes.

: Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo -Maipú - Sudeste de Almirante Brown - Sudeste de General Güemes. Formosa : Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané.

: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané. Corrientes: General Alvear - Paso de los Libres - San Martín - Santo Tomé - Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque - Sauce.

Viento

Salta: Pre Puna de Iruya - Pre Puna de Orán - Pre Puna de Santa Victoria.

Pre Puna de Iruya - Pre Puna de Orán - Pre Puna de Santa Victoria. Jujuy: Puna de Susques - Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.

Pronóstico extendido para CABA: ¿Cuándo vuelven las lluvias?

La Ciudad de Buenos Aires registrará jornadas marcadas por la estabilidad atmosférica, con nula probabilidad de precipitaciones (0%) a lo largo de todo el período comprendido entre el miércoles 19 y el domingo 23. Durante estos días, el sol ganará un protagonismo paulatino entre intervalos parcialmente nublados y la presencia de neblinas matutinas el día miércoles, alcanzando su pico de mayor insolación hacia el fin de semana.

Pronóstico extendido para CABA.

En cuanto a las marcas térmicas, el frío se consolidará de manera progresiva. Aunque el jueves 20 presentará una tregua templada con una máxima de 17 ° por la tarde (acompañada por ráfagas del sector sur de entre 42 y 50 km/h por la noche), a partir del viernes 21 el ambiente se tornará rotundamente invernal, con máximas que no superarán los 12 ° y 13 °. El descenso térmico alcanzará su punto más bajo durante las mañanas del sábado 22 y el domingo 23, cuando el termómetro caerá a marcas mínimas de apenas 4 °.