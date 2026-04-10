¿Sale pileta el fin de semana? Tras las lluvias, vuelve el calor al AMBA el fin de semana El fin de semana en el AMBA se perfila como una ventana de buen tiempo, antes de que avancen frentes más fríos durante la segunda quincena de abril. Por + Seguir en







En Buenos Aires habrá temperaturas máximas de más de 20 grados con cielo despejado. Redes Sociales

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que las condiciones se estabilizarán tras el paso de las lluvias. El sábado 11 de abril tendrá una mínima de 16°C y una máxima que alcanzará los 24°C por la tarde. El domingo 12 de abril será el día más cálido con cielo despejado y una temperatura máxima de 25°C. No se esperan precipitaciones para el fin de semana, consolidando un clima ideal para actividades al aire libre. Luego de una semana marcada por la inestabilidad y el ingreso de un frente frío que trajo alivio a la Ciudad de Buenos Aires y los alrededores, el clima se prepara para un nuevo giro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que, tras el paso de las lluvias, las condiciones comenzarán a estabilizarse.

Según él organismo, las marcas térmicas continúan este fin de semana un paulatino ascenso que invita a disfrutar nuevamente del aire libre. Si bien el otoño ya se hace sentir en las primeras horas de la mañana, con marcas térmicas de entre 15 y 17°C, las tardes prometen temperaturas que rozarán los 24°C, dejando atrás el paraguas y el abrigo.

Cómo estará el clima el fin de semana en Buenos Aires Buenos Aires nublado clima parque árboles Télam El clima se mantendrá estable este viernes y continuará mejorando para el segundo fin de semana de abril. Según los reportes, el aire frío se retirará para dar paso a vientos provenientes del sector norte y noreste, lo que favorecerá el incremento de la temperatura en los próximos días.

Para el sábado 11 de abril, se espera una jornada con cielo algo nublado pero sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura mínima será de 16°C, lo que obligará a salir con una campera liviana temprano, pero la máxima escalará hasta los 24°C durante la tarde. Será un día con condiciones estables y vientos leves.

Para el domingo 12 de abril, el SMN prevé un cielo mayormente despejado; la mínima se ubicará en los 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C. Incluso, algunas previsiones sugieren valores de hasta 26°C en zonas urbanas más densas. El viento rotará suavemente, manteniendo la atmósfera agradable y sin riesgo de tormentas, con un clima agradable para disfrutar de actividades al aire libre.