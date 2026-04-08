8 de abril de 2026 Inicio
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Se retira la ciclogénesis de Buenos Aires, pero siguen las lluvias: cuándo vuelve el buen tiempo

La jornada del miércoles amaneció nublada y con fuertes vientos. Durante el transcurso del día se esperan chaparrones y lloviznas aisladas poco intensas según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.

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Durante el miércoles se mantendrán chaparrones y lloviznas aisladas. 

Durante el miércoles se mantendrán chaparrones y lloviznas aisladas. 

Télam

Tras el paso de una ciclogénesis por Buenos Aires y el temporal que azotó Tucumán y otras provincias, las condiciones meteorológicas comienzan a mejorar en los próximos días. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se espera para la jornada del miércoles chaparrones y lloviznas de baja intensidad durante las primeras horas del día.

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El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas durante la jornada del miércoles 8 de abril, sin embargo, tras el paso de la ciclogénesis, un sistema de baja presión atmosférica que generó tormentas y lluvias fuertes durante el lunes y martes en Buenos Aires, las condiciones meteorológicas parecen mejorar.

CABA pronóstico 8-4-26

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante la mañana y la tarde, se prevén lloviznas y chaparrones con una probabilidad entre el 10% y el 40%. Las temperaturas se mantendrán en un rango agradable, con una mínima de 16° y una máxima de 21°, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto hasta la noche.

A partir del jueves 9, las condiciones meteorológicas experimentarán una mejora definitiva. El cielo comenzará a despejarse, eliminando cualquier posibilidad de lluvia para el resto de la semana. No obstante, el ingreso de un frente frío provocará un descenso de las temperaturas mínimas, que se ubicarán en los 14°, mientras que la máxima se estabilizará nuevamente en los 21°.

El cierre de la semana laboral, el viernes 10, se presentará con cielo totalmente despejado y sol pleno. Será la mañana más fría de todo el período, con una temperatura mínima de apenas 13°, aunque por la tarde el ambiente se tornará más templado, alcanzando los 22°.

¿Argentina se prepara para la llegada del fenómeno de El Niño?

Según informó Meteored, durante el mes de abril se comenzará a consolidar "un escenario de variabilidad marcado, con diferencias regionales muy claras tanto en lluvias como en temperaturas", en el marco de una transición entre "condiciones neutras y una probable evolución hacia un evento El Niño".

"Mientras algunas regiones podrían recibir aportes hídricos superiores a lo normal, otras enfrentarían déficits significativos, generando contrastes importantes a escala regional", sentenciaron. En relación a las temperaturas, según los modelos consultados por Meteored, se espera que sean superiores a los promedios históricos para abril, lo que podría influir en la dinámica de los cultivos.

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"Este comportamiento térmico se da en un contexto de transición del sistema climático global, con señales que sugieren una evolución hacia un evento El Niño en los próximos meses", pronosticaron.

Qué es El Niño

El SMN explicó que El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Este fenómeno tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo.

El fenómeno tiene una periodicidad irregular, usualmente ocurre cada dos a siete años, y se declara una fase El Niño/La Niña cuando las temperaturas del mar en el Pacífico oriental tropical aumentan/disminuyen 0,5° por encima/por debajo del promedio durante varios meses consecutivos (5 trimestres).

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