22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Sabías que en el medio del Sahara hay algo muy particular escondido entre cañones y relieves rocosos?

Aunque es el desierto más grande e inhóspito del planeta, alberga ecosistemas ocultos y oasis llenos de vida gracias a antiguos sistemas de agua subterránea.

Por
Qué esta oculto en el medio del Sahara.

Qué esta oculto en el medio del Sahara.

Redes sociales
  • En el corazón del Sahara existen bosques y oasis ocultos que sobreviven en condiciones extremas.
  • Estos ecosistemas se originan gracias a antiguos ríos subterráneos y acuíferos fósiles.
  • Las poblaciones nómadas locales mantienen viva la biodiversidad mediante técnicas tradicionales de captación de agua.
  • Los cañones y microclimas permiten el crecimiento de palmeras, árboles frutales y vegetación adaptada al entorno árido.
El acusado del doble femicidio y del crimen del chofer alentaba la violencia de género desde las redes sociales.
Te puede interesar:

Denunciaron al sitio Varones Unidos creado por el femicida Pablo Laurta y piden "medidas urgentes"

Cuando se piensa en el desierto del Sahara, lo habitual es imaginar una inmensa extensión de arena y roca. Sin embargo, esta región alberga ecosistemas sorprendentes que desafían las condiciones más extremas del planeta. En medio de los cañones y depresiones rocosas, se esconden bosques y oasis naturales que funcionan como auténticos refugios de vida.

Estos lugares se mantienen gracias a sistemas hídricos subterráneos y a microclimas únicos que regulan la temperatura y la humedad del suelo. Las poblaciones nómadas del desierto conocen y cuidan estos espacios desde hace siglos, manteniendo un equilibrio entre la vida humana y el ambiente natural.

Lejos de ser simples acumulaciones de vegetación, los oasis del Sahara son estructuras ecológicas complejas donde conviven flora y fauna adaptadas. Palmerales, huertos frutales y pequeñas comunidades se extienden a lo largo de antiguos cauces de ríos prehistóricos, hoy transformados en corredores verdes que se abren paso entre el paisaje árido.

bosques sahara

Cómo crecen estos bosques en el Sahara

Hace unos 10.000 años, durante el período húmedo postglacial, el Sahara albergaba ríos, lagos y bosques frondosos, como lo demuestran las pinturas rupestres de Tassili n’Ajjer, en Argelia. Con la desecación progresiva del clima, gran parte del agua superficial se evaporó, pero una porción permaneció bajo tierra, formando vastos acuíferos fósiles que hoy alimentan los oasis.

Los cañones del desierto, tallados por antiguos ríos conocidos como uadis, actúan como corredores naturales donde se concentran humedad y vida. Algunos, como los uadis Dades, Draa y Ziz en Marruecos, conservan flujos subterráneos de agua que sostienen palmerales y pequeñas aldeas a lo largo de su recorrido.

lo-sapevate-che-nel-cuore-del-sahara-esistono-delle-foreste-lussureggiante-nascoste-fra-canyon-e-rilievi-rocciosi-1747150178255_512

En estos lugares, las comunidades locales emplean sistemas tradicionales de irrigación, como los qanats o túneles de drenaje, que canalizan el agua desde los acuíferos hacia los cultivos. Además, la condensación nocturna aporta humedad adicional, crucial para mantener la vegetación en pie.

Las palmeras datileras, junto con olivos, higueras y albaricoqueros, forman un ecosistema estratificado y resiliente. Gracias a la protección que ofrecen los cañones y al equilibrio hídrico subterráneo, estos bosques ocultos del Sahara se mantienen como verdaderos oasis de vida en medio de uno de los entornos más áridos del planeta.

Noticias relacionadas

La mujer vacacionaba en Tulum cuando cayó de un tercer piso y quedó hospitalizada.

Una argentina cayó de un tercer piso en México: será repatriada en terapia intensiva móvil

Se tatuará en forma gratuita la insignia representativa del lazo rosa.

Acción solidaria en C5N en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Antes de irte de CABA: Las 10 actividades que debés hacer

Estos son los 10 planes que debés hacer sí o sí antes de irte de Buenos Aires

Por qué se realiza esta práctica con los laureles.

Por qué hay que hervir hojas de laurel dentro de la casa: el motivo que sorprende

si estas en este grupo no podes renovar la licencia de conducir: cual es el motivo

Si estás en este grupo no podés renovar la licencia de conducir: cuál es el motivo

Imagen de los bomberos trabajando para recuperar el cuerpo. 

Misterio en Chubut: qué se sabe del cuerpo que apareció atado y con heridas en la cabeza

Rating Cero

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla"

Conocé los detalles del divorcio de los papás de la reconocida cantante y actriz

Cómo fue el divorcio de los padres de Miley Cyrus tras décadas de estar juntos

Ahora, llegó a gran N roja Ni una palabra, la película de suspenso y drama de 2001 que fue tendencia en pantalla grande y, actualmente, escaló rápidamente entre las más vistas. 
play

De qué se trata Ni una palabra, la película de suspenso con actores destacados que ahora está en Netflix

One Punch-Man es un fenómeno que ha captado la atención del público debido a su enfoque original. Ambientado en un mundo donde los héroes son profesionales con clasificaciones establecidas, la historia presenta al aparentemente sencillo Saitama, un héroe invencible.
play

One Punch-Man llega con una nueva temporada a Netflix: de qué se trata

Yanina Latorre se cansó de Wanda Nara y decidió exponerla en vivo.

Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara: "Sos tan zorra..."

últimas noticias

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Hace 10 minutos
El acusado del doble femicidio y del crimen del chofer alentaba la violencia de género desde las redes sociales.

Denunciaron al sitio Varones Unidos creado por el femicida Pablo Laurta y piden "medidas urgentes"

Hace 20 minutos
El gobierno peruano declaró la emergencia para contener las protestas.

Perú declaró el estado de emergencia en Lima por la ola de violencia e inseguridad

Hace 56 minutos
Corea del Norte lanzó los misiles antes del viaje de Donald Trump.

Corea del Norte lanzó misiles balísticos en la previa del viaje de Trump a Asia

Hace 1 hora
En agosto la actividad económica registró una suba interanual del 2,4%

En agosto, la actividad económica registró una suba interanual del 2,4% gracias a la intermediación financiera

Hace 1 hora