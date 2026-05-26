Un hombre alcoholizado atropelló a un policía en la autopista Buenos Aires-La Plata: "Estoy hasta los huevos" A pesar de que quiso escapar de un control, fue interceptado por las fuerzas de seguridad. Luego de que el conductor admitiera haber bebido, el test arrojó que tenía 1.82 gramos de alcohol en sangre. Por Agregar C5N en









El hombre atropelló a un agente de la policía bonaerense.

Un sargento de la división vial de la Policía Bonaerense resultó herido luego de ser embestido por una camioneta en la Autopista Autopista La Plata-Buenos Aires. Tras los controles correspondientes, el conductor del vehículo manejaba alcoholizado y registró 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 17,5, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, mientras se desarrollaba un operativo especial de seguridad por la conmemoración patria. La víctima circulaba en motocicleta junto a otro efectivo por la banquina cuando una camioneta Ford Maverick lo atropelló.

Según trascendió, el vehículo era conducido por un comerciante que, de acuerdo con testimonios incorporados a la investigación, manejaba de manera imprudente antes del impacto.

Producto de la colisión, el policía sufrió diversos traumatismos y debió ser trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Fuentes del caso indicaron que ingresó consciente y permanece fuera de peligro.

Tras el accidente, las autoridades le realizaron al conductor el test de alcoholemia, cuyo resultado quedó registrado en un video difundido por las fuerzas de seguridad. Mientras aguardaba el resultado, el hombre lanzó una frase que quedó grabada por los agentes: “¿Cuánto me dio? Estoy hasta los huevos, si ya sé que tengo más alcohol, no voy a declarar que no”.

Instantes después, el dispositivo confirmó que tenía 1,82 gramos de alcohol en sangre, una cifra muy por encima del límite permitido. Este resultado, a nivel sensorial, implica una severa disminución de reflejos y capacidades para conducir, por lo que se espera una fuerte sanción. Ahora, la Justicia avanza con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del conductor y las posibles consecuencias judiciales derivadas del episodio. Embed AUTOPISTA BS AS LP: BORRACHO ATROPELLO A POLICÍA

Altura Km. 17500 pareja de motos Vial, circulaban sobre banquina es atropellado Sgto. Segovia por camioneta marca Ford Maverik Ptte. AG110FF, test alcohol positivo 1.82 @solotransito pic.twitter.com/mk7PehZ3eq — EN LA MIRA (@enlamiraradio) May 25, 2026