1 de noviembre de 2026 Inicio
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Tiroteo trágico en California: un muerto y seis heridos tras un ataque en una tienda de Halloween

Un ataque armado ocurrió en un local de la cadena Spirit Halloween pocas horas antes de los festejos de la noche de brujas. La Policía confirmó al menos un muerto mientras buscan al o los sospechosos.

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Un tiroteo en un local de disfraces en California deja al menos un muerto.

Un tiroteo en un local de disfraces en California deja al menos un muerto.

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En la víspera de la fiesta de Halloween hubo un violento tiroteo en el norte de California, en Estados Unidos. El episodio sucedió en un local de la cadena Spirit Halloween y dejó el saldo trágico de un muerto y seis heridos, tres de los cuales se encuentran en estado crítico.

Marco Rubio negó que Washington estuviera involucrado directamente.
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El hecho policial se produjo este viernes a las 20:30 (hora local) en el centro comercial Solano Town Center, en la ciudad de Fairfield, unos 75 kilómetros al noreste de San Francisco. Un agresor irrumpió en el comercio cuando los clientes hacían sus compras para la noche de brujas.

El comisario local, Dan Marshall, explicó que una persona falleció en el lugar y seis más debieron ser trasladadas de urgencia a hospitales cercanos con heridas de bala, tres de las cuales permanecen en estado crítico. "El lugar del crimen sigue siendo escenario de una intensa actividad policial y la investigación continúa en estos momentos", detalló el policía.

Según el oficial, las fuerzas de seguridad trabajaron para identificar y capturar al sospechoso o los sospechosos de la balacera, aunque no se sabe nada al momento.

Halloween: cómo se celebra en Estados Unidos

La fiesta de Halloween fue popularizada en Estados Unidos y se festeja el 31 de octubre por la noche, con disfraces de terror, la decoración de casas con telarañas y actividades como el "truco o trato" para pedir dulces y caramelos. Se basa en la creencia de que, durante esta noche, la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se estrecha y los espíritus de los difuntos pueden caminar por la Tierra.

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