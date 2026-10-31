El tenso momento entre Mario Pergolini y Luciano Pereyra por las canciones para el papa León XIV: "¿Te vas a enojar?" El cantante protagonizó un cruce con el conductor, quien cuestionó las letras de sus canciones. Entre las chicanas, reveló detalles de su esperada presentación frente a León XIV. Agregar C5N en









El divertido cruce que protagonizaron Luciano Pereyra y Mario Pergolini.

Luciano Pereyra estuvo como invitado en Otro día perdido, donde sorprendió a Mario Pergolini al revelar cuántas canciones tendrá la oportunidad de interpretar durante la visita del papa León XIV a la Argentina. El momento terminó con un tenso cruce entre el conductor y el artista.

Todo comenzó cuando Pergolini puso bajo la lupa algunos de sus temas, que eligió al azar, y cuestionó si eran apropiados para cantarle al sumo pontífice. "Entiendo que es tu último éxito, está todo bien, pero 'hoy me desperté y no estabas a mi lado otra vez. Ya no sé qué hacer conmigo, esto no tiene sentido'; está bien para un cura. 'Me tomo un café, salgo a dar mil vueltas, solo tengo fe. Y le pido a Dios que vuelvas, me siento solo en esta guerra'. Hasta ahí va bien", leyó con ironía.

"Con la fe estamos, estamos bien", respondió Luciano entre risas. Sin embargo, Pergolini no se quedó conforme y continuó cuestionando la letra hasta detenerse en una frase que le llamó especialmente la atención: "Tu ausencia no me deja respirar".

Captura: internet Lejos de quedarse callado, el cantante salió a defender su composición y le respondió sin vueltas: "¿Cómo que no? ¿Te vas a enojar por una canción?". El intercambio desató las risas del público y Mario aprovechó para bromear sobre la posibilidad de que el Papa tuviera una reacción inesperada al escuchar semejante declaración.

Luciano Pereyra reveló cuántas canciones cantará frente al papa León XIV Después del divertido ida y vuelta, Pergolini quiso saber si el artista ya había pensado qué canciones incluiría en su repertorio. Fue entonces cuando Luciano recordó su experiencia frente a Juan Pablo II y reveló un detalle sobre su próxima presentación. "Para Juan Pablo, San Juan Pablo II, que es santo, le canté Solo le pido a Dios. Y ahí teníamos la opción solo de una canción, en el Jubileo del año 2000, en Roma, en la Universidad de Tor Vergata", recordó.