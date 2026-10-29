El libro "Huellas de pastor" sobre el papa León XIV fue presentado en Buenos Aires

El sacerdote Farfán Guerrero, párroco de la Iglesia Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña, Perú, estuvo en la sede corporativa de Banco Macro. Allí compartió su obra testimonial que relata la vida, misión y cercanía pastoral del Papa León XIV.

El sacerdote David Farfán Guerrero, párroco de la Iglesia Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña, Perú, estuvo presente en la sede corporativa de Banco Macro, para compartir su obra testimonial que relata la vida, misión y cercanía pastoral del Papa León XIV.

A días de la visita del Santo Padre a la Argentina, Uruguay y Perú, y en un auditorio colmado, Farfán Guerrero, trazó un recorrido de la historia de Robert Francis Prevost, desde los inviernos de formación en el convento de Chicago, sus años de misionero en Chiclayo, Perú, y su llegada al Vaticano en Roma.

En una charla distendida, liderada por el presidente de Banco Macro, Jorge Brito, el padre David reveló detalles desconocidos del Papa León XIV y anécdotas que permiten conocer un poco más al Obispo de Roma.

En este sentido relató cómo se enteró que el padre Roberto se convirtió en el actual Papa León XIV y la anécdota de una niña cuya familia recibía alimentos de manos de Robert Prevost en persona y que lo vio por televisión, en la vidriera de un local de electrodomésticos, y le dijo a su abuela: “apareció en la tele el señor que siempre nos traía comida”.

El texto del libro, publicado por Editorial San Pablo Internacional, retrata al Papa León XIV no como un jerarca lejano, sino como un pastor cercano, un abogado que humanizó la ley, un misionero de las periferias y un enviado para guiar a la grey católica hacia una cultura de escucha y fraternidad.

La obra de Farfán Guerrero recoge memorias directas, testimonios inéditos y la profunda huella humana y espiritual que dejó el entonces Monseñor Robert Francis Prevost durante sus años de misión. “Huellas de Pastor” es un relato vivo de un hombre que, al recibir el legado de San Pedro, eligió abrir caminos en lugar de levantar muros.

“Era oportuno que alguien hablara desde la realidad de quienes fuimos testigos de parte de su vida, especialmente en el periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2014 y el momento en que es convocado al Vaticano. Ese lapso histórico refleja la esencia del libro”, afirmó David Farfán Guerrero.

El Papa León XIV es retratado en el libro no como una figura distante, sino como un pastor cercano, que halló a Dios en el silencio fecundo, y se transformó en un misionero que prefirió el barro de las periferias al brillo de los palacios.

Cada página invita a recorrer sus pasos: desde su formación en los Estados Unidos hasta la entrega generosa en Chiclayo y su llegada a Roma. Su pontificado se revela como un mapa luminoso hacia una Iglesia que escucha, que abraza sin juzgar y que camina unida.

Los detalles del libro

Este libro es testimonio y memoria, pero sobre todo una invitación a descubrir cómo un pastor puede convertirse en timonel del Espíritu, guiando a la Iglesia católica hacia la fraternidad. Una historia que no se lee con distancia, sino con el corazón abierto, porque en ella late el milagro de volver a ser una familia.

En un tramo de “Huellas de Pastor”, el Padre David revela que el actual Papa León XIV no les pedía sacrificios aburridos a los jóvenes; él llenaba ese tiempo con un propósito vibrante y una alegría contagiosa. Organizaba campeonatos deportivos donde él mismo sudaba la camiseta, talleres educativos, jornadas recreativas y paseos a la playa donde el mar norteño era testigo de una fe que se vivía, no solo se enseñaba. Es bueno remarcar que llevar a sus muchachos a un concierto de rock no fue un intento de parecer un sacerdote moderno o “cool”; fue la certeza de un pastor que sabía que, para hablarle a un hijo, primero hay que aprender a escuchar su música.

“Es un gran orgullo acompañar la presentación del Libro “Huellas de Pastor” para conocer en profundidad la historia y la visión misionera del Papa León XIV en Perú. El Padre David, a través de este libro, nos acerca a un pastor profundamente humano, que prioriza el encuentro y camina codo a codo con los más vulnerables. Su cercanía con el legado del Papa Francisco, su admiración por San Martín y su vocación por tender puentes nos inspiran a seguir construyendo una comunidad más unida y fraterna”, afirmó Jorge Brito, Presidente de Banco Macro.

La presentación del libro “Huellas de Pastor” cerró con una anécdota sobre la admiración del Papa León XIV hacia el General San Martín y el Papa Francisco. En este sentido, el padre David relató que cuando el Obispo Roberto obtuvo el documento peruano tuvo que dar un examen de historia, y allí aprendió sobre el Libertador y por este motivo, cuando llegue a la Argentina le rendirá un homenaje, llevando una ofrenda floral al monumento en su honor en Plaza San Martín.

En relación al Papa Francisco, contó que Robert Prevost y Jorge Bergoglio se conocieron en Buenos Aires en el 2004, en la Iglesia de San Agustín, donde compartieron una misa. Luego de varios gestos, ambos iniciaron una relación de fraternidad y amistad que se mantuvo a lo largo del tiempo.

El Padre David Farfán Guerrero, originario de Piura, fue ordenado sacerdote en el año 2001. Su vocación se formó inicialmente con los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús. Esta experiencia inicial marcó profundamente su visión de servicio y de una Iglesia en salida.

Farfán Guerrero es Magister en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Su formación académica le permite unir el rigor histórico con la profundidad mística. Desde 2015, es párroco en la parroquia Santo Toribio de Mogrovejo, en la histórica ciudad de Zaña. Allí custodia el legado del Santo Arzobispo, combinando teología y fe en el mismo escenario.

“Huellas de Pastor” fue publicado e impreso por Editorial San Pablo y se distribuye a través de Librerías San Pablo.