31 de octubre de 2026 Inicio
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Conmoción en Perú: murió el arzobispo de Cuzco a dos semanas de la visita del papa León XIV

Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia falleció a los 74 años tras una larga enfermedad, mientras coordinaba la recepción del Santo Padre en la ciudad imperial. El sumo pontífice envió un mensaje de condolencias y ratificó su viaje a Sudamérica.

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Monseñor Richard Alarcón Urrutia

Monseñor Richard Alarcón Urrutia, arzobispo del Cusco.

Vatican News

La comunidad católica peruana atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo de Cuzco, a los 74 años de edad. El prelado falleció a última hora del pasado viernes a causa de una larga enfermedad, noticia que generó una fuerte conmoción tanto en los feligreses locales como en todo el episcopado.

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La muerte se produjo a tan solo dos semanas de la histórica llegada del papa León XIV a Perú, programada para el próximo 15 de noviembre, donde llegará tras su paso por Argentina. Alarcón Urrutia se encontraba activamente abocado a la preparación de los encuentros oficiales del sumo pontífice en la región, entre los que se destacan una masiva concentración en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsayhuamán y el rezo del Ángelus frente a la Catedral.

Ante la triste pérdida, el papa León XIV envió un telegrama de condolencias dirigido a monseñor Lizardo Estrada Herrera para transmitir su pesar al clero, a los familiares y a los fieles de la comunidad eclesial. En su escrito oficial, el Santo Padre expresó textualmente: "Con el deseo de orar junto con ustedes en mi inminente visita a Cuzco, y como signo de esperanza cristiana en el Señor resucitado, les imparto, a cuantos lloran tan sensible pérdida, la confortadora bendición apostólica".

En el mensaje difundido por la Santa Sede, León XIV calificó al difunto arzobispo como un "abnegado pastor" que entregó su vida al servicio de Dios y encomendó el descanso de su alma a la intercesión de Nuestra Señora de Belén, conocida popularmente en la zona como "Mamacha Belén". Asimismo, el Vaticano confirmó la continuidad de la gira latinoamericana del Papa, la cual abarca itinerarios en Argentina, Uruguay y Perú.

Nacido en Lima en 1952 e ingresado a la Orden Franciscana en 1969, Alarcón Urrutia contaba con una vasta trayectoria de 50 años como sacerdote y 25 como obispo, habiéndose desempeñado durante 13 años al frente de la diócesis de Tarma y como presidente de Cáritas del Perú. Sus restos son velados en la Catedral del Cusco, donde cientos de fieles acuden a darle el último adiós de cara al funeral que se llevará a cabo este domingo 1° de noviembre.

El papa León XIV lo recordó como “un abnegado pastor”.

El papa León XIV lo recordó como “un abnegado pastor”.

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