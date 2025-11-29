29 de noviembre de 2025 Inicio
Rosalía le regaló el vinilo de su último disco a Charly García y le firmó una particular dedicatoria

La artista catalana se reunió con el gran ícono del rock argentino y le dedicó su nuevo álbum Lux. El encuentro sucedió en el Hotel Faena de Puerto Madero.

Rosalía llegó a Buenos Aires el pasado miércoles para filmar un nuevo videoclip para su disco Lux. Antes de retirarse, se encontró con Charly García.

La cantante catalana Rosalía estuvo esta semana en Buenos Aires y en su paso por la ciudad tuvo una agenda repleta de actividades: fue a ver el show de Cindy Cats en el microestadio de Ferrocarril Oeste, visitó La Bombonera, brindó entrevistas y grabó un nuevo videoclip para su último disco Lux. Pero antes de retirarse, la artista se encontró con uno de los músicos más importantes de la historia del país: Charly Garcia, a quien le regaló su vinilo con una dedicatoria especial: "Para Charly la leyenda. Con amor".

Rosalía cerró un día a puro recorrido por todo Buenos Aires con Mario Pergolini. 
Rosalía y su itinerario en Buenos Aires: Luzu, Pergolini, el Obelisco y La Bombonera

El encuentro entre ambos músicos se produjo el viernes a la noche en el Hotel Faena y mantuvieron un diálogo amistoso en el que conversaron mayoritariamente de música. "Cuando Rosalía venga a tocar acá, se van a juntar más tiempo, ella ya lo tenía muy escuchado a Charly", comentaron desde el entorno del artista argentino.

Antes de despedirse, ambos intercambiaron regalos del encuentro entre dos generaciones musicales diferentes pero que se admiran mutuamente. Charly le obsequió un vinilo de La hija de la lágrima, su ópera rock editada en 1993 y autografiado por él mismo. Por su parte, Rosalía le entregó su último album Lux con una dedicatoria especial: "Para Charly la leyenda. Con amor", firmó la catalana, quien además se llevó un ramo de rosas blancas.

La artista furor en todo el mundo llegó a Buenos Aires el pasado miércoles para filmar un nuevo videoclip para su disco Lux, el cual ha causado sensación por su versatilidad para combinar estilos clásicos con su voz única. En su paso por la ciudad, la catalana vivió la más intensa argentinidad: comió milanesas, flan, se hizo hincha de Boca Juniors y hasta se dio el gusto de compartir un encuentro con Charly García.

