23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Roncaba mucho, pensó que solo era una característica de su sueño pero un diagnóstico reveló algo inesperado

Una mujer británica descubrió que sus ronquidos escondían un tumor nasal poco común. Gracias al diagnóstico temprano, logró superar una cirugía compleja y evitar secuelas graves.

Por
Se trata de un neuroblastoma olfatorio

Se trata de un neuroblastoma olfatorio, un tipo de cáncer extremadamente raro que se origina en la cavidad nasal y puede invadir el cráneo.

Cornwall Live
  • Un caso médico en Inglaterra demostró cómo un síntoma tan común como los ronquidos puede esconder una enfermedad grave.
  • Una mujer descubrió que lo que parecía un trastorno respiratorio era en realidad un tipo de cáncer poco frecuente en la cavidad nasal.
  • El diagnóstico temprano fue clave para evitar que el tumor avanzara hacia el cerebro y provocara complicaciones severas.
  • Luego de una cirugía compleja, la paciente logró recuperarse exitosamente y su historia se volvió viral por la importancia de no subestimar los síntomas.
la ciencia revelo que el 70% de tus habitos definen tu longevidad: como reconocer los mas importantes
Te puede interesar:

La ciencia reveló que el 70% de tus hábitos definen tu longevidad: cómo reconocer los más importantes

Lo que parecía un simple caso de ronquidos terminó convirtiéndose en una historia médica muy llamativa. Claire Barbery, una mujer de Inglaterra, comenzó a notar dificultad en su respiración nocturna, acompañada de dolores de cabeza y una sensación constante de fatiga. Al principio lo atribuyó a un problema menor, pero los síntomas se intensificaron hasta obligarla a consultar con un especialista.

Los ronquidos persistentes y la congestión nasal de un solo lado se sumaron a otros malestares que despertaron la preocupación de su entorno. Cuando decidió visitar a un otorrinolaringólogo, recibió un diagnóstico completamente inesperado. Este le confirmó que padecía neuroblastoma olfatorio, un tipo de cáncer extremadamente raro que se origina en la cavidad nasal y puede invadir el cráneo.

El hallazgo cambió por completo su vida. Lo que comenzó como una molestia menor terminó en una cirugía de alta complejidad realizada en el Hospital de Birmingham. El caso, difundido por el medio británico The Sun, generó gran repercusión por su carácter inusual y por el papel determinante del diagnóstico temprano.

Claire Barbery

Qué descubrió la mujer que tenía muchos ronquidos y un diagnóstico cambió todo

Según los especialistas que la atendieron, el tumor de Claire había avanzado hasta la base del cráneo, erosionando el hueso y comprometiendo estructuras cercanas al cerebro. El cirujano Shahz Ahmed explicó que el neuroblastoma olfatorio es un cáncer poco frecuente, y que la paciente tomó la mejor decisión al acudir rápidamente a un control médico, lo que evitó su propagación hacia el cuello y otras partes del cuerpo.

Claire Barbery

La intervención quirúrgica fue muy delicada, ya que consistió en extirpar completamente el tumor y reconstruir el área entre la nariz y el cerebro. “El principal desafío fue su proximidad a los vasos que irrigan el cerebro, lo que implicaba riesgos de convulsiones, accidentes cerebrovasculares o incluso pérdida de vida”, detalló el especialista.

Afortunadamente, la operación fue un éxito y Claire logró recuperarse sin complicaciones. Esta historia sirve también como recordatorio de la importancia de no ignorar señales aparentemente inofensivas como los ronquidos persistentes, ya que pueden ser el síntoma de una afección mucho más grave.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Expertos advierten que tomar una copa de vino al día puede tener efectos negativos.

Esto le pasa al cuerpo si tomás una copa de vino todos los días: se develó el misterio

Este ejercicio es ideal para fortalecer el cuerpo a esta edad.

El ejercicio físico sencillo que mejora el equilibrio de los adultos mayores

El Colegio de Nutricionistas bonaerense lanzó la campaña.

El Colegio de Nutricionistas bonaerense lanzó una campaña contra el intrusismo profesional: "¡Basta de truchos!"

Una costumbre sencilla que puede extender la esperanza de vida.

Un experto en longevidad reveló el secreto número uno de los desayunos para vivir 100 años

play

Discapacitados, trabajadores y familias marchan al Congreso: "Es desesperante e insostenible"

La manzana se mantiene entre las frutas más consumidas del mundo.

Esto le pasa al cuerpo si comés manzana todos los días: te sorprenderá

Rating Cero

MasterChef Celebrity ﻿promedia más rating que el partido Flamengo vs. Racing.

Insólito: Racing tuvo menos rating que MasterChef Celebrity

La pareja habló con la prensa antes de casarse por civil.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata rodeados de amigos y familia

En esta temporada de “La diplomática”, la tensión alcanza niveles nunca antes vistos. Kate Wyler (interpretada por Keri Russell) regresa con más desafíos que nunca, enfrentando las consecuencias de los explosivos eventos del final anterior. 
play

La diplomática estrenó su tercera temporada: de qué se trata la serie que es cada vez más vista en Netflix

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados.
play

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados: cuál es

La serie animada que combina acción, humor y superhéroes regresa para seguir conquistando a los fans alrededor del mundo.
play

Este animé estrenó su tercera temporada en Netflix y tiene a los fans enloquecidos: de cuál se trata

La separación entre Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver en 2011 se originó tras revelarse que el actor tuvo un hijo, Joseph Baena, con su empleada doméstica años atrás.

Cómo fue la separación de Arnold Schwarzenegger y María Shriver y por qué el actor dice que perdió la mitad de su dinero

últimas noticias

MasterChef Celebrity ﻿promedia más rating que el partido Flamengo vs. Racing.

Insólito: Racing tuvo menos rating que MasterChef Celebrity

Hace 21 minutos
Fuerte caída del consumo: en agosto las ventas mayoristas cayeron un 8,4% interanual

Fuerte caída del consumo: en agosto las ventas mayoristas cayeron un 8,4% interanual

Hace 28 minutos
La pareja habló con la prensa antes de casarse por civil.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata rodeados de amigos y familia

Hace 48 minutos
La Cepal recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

La CEPAL recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

Hace 52 minutos
Varios talentos de la Sub 20 podrían sumarse a la Selección mayor.

Las joyas de la Sub-20 que pueden aparecer en una lista de Scaloni en la Selección argentina

Hace 54 minutos