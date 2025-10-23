Roncaba mucho, pensó que solo era una característica de su sueño pero un diagnóstico reveló algo inesperado

Se trata de un neuroblastoma olfatorio, un tipo de cáncer extremadamente raro que se origina en la cavidad nasal y puede invadir el cráneo.

Lo que parecía un simple caso de ronquidos terminó convirtiéndose en una historia médica muy llamativa. Claire Barbery, una mujer de Inglaterra, comenzó a notar dificultad en su respiración nocturna, acompañada de dolores de cabeza y una sensación constante de fatiga . Al principio lo atribuyó a un problema menor, pero los síntomas se intensificaron hasta obligarla a consultar con un especialista.

Los ronquidos persistentes y la congestión nasal de un solo lado se sumaron a otros malestares que despertaron la preocupación de su entorno. Cuando decidió visitar a un otorrinolaringólogo, recibió un diagnóstico completamente inesperado. Este le confirmó que padecía neuroblastoma olfatorio , un tipo de cáncer extremadamente raro que se origina en la cavidad nasal y puede invadir el cráneo.

El hallazgo cambió por completo su vida. Lo que comenzó como una molestia menor terminó en una cirugía de alta complejidad realizada en el Hospital de Birmingham. El caso, difundido por el medio británico The Sun, generó gran repercusión por su carácter inusual y por el papel determinante del diagnóstico temprano.

Qué descubrió la mujer que tenía muchos ronquidos y un diagnóstico cambió todo

Según los especialistas que la atendieron, el tumor de Claire había avanzado hasta la base del cráneo, erosionando el hueso y comprometiendo estructuras cercanas al cerebro. El cirujano Shahz Ahmed explicó que el neuroblastoma olfatorio es un cáncer poco frecuente, y que la paciente tomó la mejor decisión al acudir rápidamente a un control médico, lo que evitó su propagación hacia el cuello y otras partes del cuerpo.

La intervención quirúrgica fue muy delicada, ya que consistió en extirpar completamente el tumor y reconstruir el área entre la nariz y el cerebro. “El principal desafío fue su proximidad a los vasos que irrigan el cerebro, lo que implicaba riesgos de convulsiones, accidentes cerebrovasculares o incluso pérdida de vida”, detalló el especialista.

Afortunadamente, la operación fue un éxito y Claire logró recuperarse sin complicaciones. Esta historia sirve también como recordatorio de la importancia de no ignorar señales aparentemente inofensivas como los ronquidos persistentes, ya que pueden ser el síntoma de una afección mucho más grave.