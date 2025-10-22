22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Practicaba triatlón y llevaba una vida saludable, pero un síntoma lo cambió todo: el médico reveló lo peor

La detección temprana, la escucha del propio cuerpo y la atención profesional oportuna se vuelven fundamentales en contextos así.

Por
La historia detrás del empresario que tuvo un gran problema de Salud

La historia detrás del empresario que tuvo un gran problema de Salud

  • Marcus Wendling es una persona de 47 años que comparte su historia de resiliencia y lucha personal tras haber superado el cáncer de colon.
  • Él llevaba una vida muy saludable: buena alimentación sumada a la realización de actividad física.
  • Tras una visita al médico, un diagnóstico cambió su vida por completo, ya que tuvo que empezar con un tratamiento muy invasivo y agotador.
  • Actualmente, él está recuperado y preparándose para participar en un nuevo torneo, confirmando así su predisposición a salir más fuerte de esta dura etapa de su vida.
Te puede interesar:

Discapacitados, trabajadores y familias marchan al Congreso: "Es desesperante e insostenible"

La historia de una persona que llevaba un estilo de vida saludable y activo, pero que debió enfrentar un diagnóstico inesperado, generó conmoción y reflexión en redes sociales. Amante del deporte y dedicada al triatlón, su rutina diaria parecía marcada por el bienestar físico y mental, hasta que un síntoma repentino alteró por completo el rumbo de su Salud.

Este tipo de casos suele resonar con fuerza porque pone en evidencia cómo, incluso quienes cuidan su salud de forma constante, pueden enfrentarse a situaciones médicas imprevistas. Lo que comenzó como un simple malestar terminó siendo un punto de inflexión que transformó radicalmente el presente de Marcus Wendling.

Qué descubrió el médico cuando un hombre se presentó con un síntoma particular

-Marcus Wendling - Salud

Marcus Wendling, un empresario de 47 años oriundo de Dayton, Ohio, llevaba un estilo de vida saludable que muchos podrían considerar ejemplar. Practicaba triatlones, seguía una alimentación balanceada y evitaba excesos. Además, se realizaba chequeos médicos con regularidad, convencido de que así estaba cuidando su salud de forma integral. Por eso, un pequeño detalle en 2023 (la aparición de sangre en las heces) se convirtió en una señal inesperada que cambiaría su historia.

Lejos de minimizarlo, Wendling decidió consultar de inmediato a su médico, un paso que resultó determinante para detectar una enfermedad que suele avanzar en silencio: el cáncer colorrectal. “No me dolía nada. Era apenas algo visible en el baño. Pero supe que debía hacerme revisar, relató. Luego de una colonoscopía, llegó el diagnóstico: cáncer de recto en estadio 3. Aunque avanzado, haberlo identificado antes de su diseminación le dio mejores posibilidades de tratamiento.

En marzo de 2024, se sometió a una cirugía compleja que duró más de cinco horas en el Centro Oncológico de la Universidad Estatal de Ohio. El tumor fue extirpado junto a parte del recto, pero el análisis reveló que la enfermedad había alcanzado tres ganglios linfáticos, lo que requirió quimioterapia intensiva.

Tras superar complicaciones postquirúrgicas y completar 12 semanas de tratamiento, Marcus inició un nuevo capítulo: se entrena para competir en un medio Ironman en Florida, decidido a transformar su experiencia en un testimonio de resiliencia y detección temprana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La manzana se mantiene entre las frutas más consumidas del mundo.

Esto le pasa al cuerpo si comés manzana todos los días: te sorprenderá

Esta rutina de fuerza solo te toma 20 minutos por día.

La rutina corta que explota tu fuerza al máximo con entrenar 2 veces por semana: dura pocos minutos

La forma en que cada persona se alimenta, se mueve, duerme y se relaciona influye directamente en cómo envejece su cuerpo.

Si cumplis estas 4 condiciones podrías vivir hasta los 95 años según un experto en longevidad

Lo que parecía una simple señal de cansancio se convirtió en una tragedia.

Cuando su hijo le decía que veía borroso pensó que era cansancio, pero un diagnóstico reveló lo peor

Estos ejercicios son ideales para fortalecer diferentes áreas del cuerpo.

La serie súper corta de ejercicios para tonificar los brazos, muslos y abdomen

Las galletitas industriales concentran azúcares y grasas que afectan el metabolismo.

Esto le pasa al cuerpo si desayunamos galletitas todos los días

Rating Cero

La tercera temporada de Envidiosa se estreará el 19 de noviembre.
play

Envidiosa, tercera temporada: Netflix confirmó la fecha de estreno

Thanos regresa al multiverso de Marven en una serie de comics que se estrenó en Disney +: Marvel zombies.

Marvel celebró el regreso de Thanos al UCM y se lo hizo saber a los fans: cómo fue

La vecina perfecta es el mejor documental que ha salido este año.
play

La vecina perfecta, el escalofriante documental que llegó a Netflix: cuál es la historia

Telefe pondrá un partido de fútbol en lugar de MasterChef.

Telefe levantará MasterChef Celebrity a pocos días de su estreno: el motivo

La miniserie francesa volvió a destacarse entre las series más vistas de Netflix en 2025.
play

Está en Netflix, es una serie increíble y tiene solo 4 capítulos

Los fans de K-pop Demons Hunters van a poder disfrutar de juguetes exclusivos. 

Mattel y Hasbro venderán muñecas del éxito de Netflix, K-Pop Deamon Hunters: cuándo salen a la venta y cuánto salen

últimas noticias

La UBA decidió realizar un reclamo judicial.

La UBA va a la justicia para que se cumpla la ley de financiamiento universitario

Hace 14 minutos
Imagen de los bomberos trabajando para recuperar el cuerpo. 

Misterio en Chubut: qué se sabe del cuerpo que apareció atado y con heridas en la cabeza

Hace 33 minutos
Cañada de Río Pinto es un lugar donde el silencio, el río y las charlas sin reloj se combinan para ofrecer una experiencia auténtica del norte cordobés.

Viajar a Córdoba: el destino donde uno puede pasar el tiempo sin apuros

Hace 50 minutos
La anunciada ayuda de Trump es clave para el gobierno de Milei.

Los dos pronósticos radicalmente distintos de un influyente economista para después de las elecciones

Hace 53 minutos
Pergamino se consolida como una de las mejores escapadas.

Está a 3 horas de Buenos Aires y es una excelente opción para hacer una escapada: espacios verdes y gastronomía

Hace 56 minutos