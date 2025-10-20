Pensó que era otitis pero cuando fue al médico el diagnóstico la dejó sin palabras: qué tenía

Una joven que viajó a Brasil sufrió la perforación de un tímpano y su historia rápidamente se volvió viral.

Esta playa, que se extiende por casi cuatro kilómetros, deslumbra con su arena finísima y casi blanca, y un mar cristalino que refleja el ideal de belleza del Caribe.

Una joven argentina vivió un giro inesperado durante sus vacaciones en Brasil que convirtió un día de playa en una visita médica urgente. Lo que comenzó como un momento de diversión en el mar terminó con un dolor intenso en el oído que la llevó a buscar atención profesional. El diagnóstico fue tan impactante que decidió compartir su experiencia en redes sociales, donde rápidamente se viralizó, alertando sobre los riesgos poco considerados al sumergirse en el agua sin proteger los oídos.

Los problemas en los oídos constituyen una complicación frecuente entre quienes practican actividades acuáticas. La exposición prolongada o profunda al agua puede provocar desde infecciones e inflamaciones hasta lesiones más graves, como la perforación del tímpano. En destinos turísticos populares con playas de aguas cristalinas, muchos viajeros se animan a nadar en profundidad, lo que aumenta significativamente las posibilidades de enfrentar este tipo de problemas de salud si no se toman las precauciones necesarias.

Esta experiencia se hizo conocida a través de un video en TikTok, donde la joven relató detalladamente lo ocurrido en Florianópolis. Contó la emoción inicial por explorar el mar, contrastándola con la incomodidad que le impidió disfrutar plenamente del resto de su viaje. Su testimonio muestra cómo una actividad de ocio tan habitual puede derivar en un problema médico serio, dejando en claro la importancia de proteger los oídos al ingresar al agua.

La protagonista de esta historia es la influencer Melina, conocida en TikTok como @melinacorona23. Según su relato, el problema de salud surgió durante sus vacaciones en Brasil, luego de realizar inmersiones en las playas de Praia do Ingleses y Campeche, acompañada por su pareja. Este detalle geográfico resulta clave para comprender el origen del malestar que experimentó posteriormente.

Melina contó que, en Praia do Ingleses, tomó precauciones debido al fuerte oleaje. Sin embargo, en Campeche se encontró con aguas mucho más calmas y cristalinas. La aparente seguridad la llevó a sumergirse hasta el fondo, momento en el que sintió un dolor agudo que luego derivó en un diagnóstico médico serio.

El diagnóstico indicó una perforación de tímpano, una lesión que generó alarma en la joven. Al volver a su alojamiento, intentó manejar la molestia por su cuenta, preocupada por los altos costos de atención médica en el extranjero. Esta resistencia inicial se basó principalmente en razones económicas.

Con el paso de las horas, la situación de salud se complicó. El dolor aumentó y su rostro comenzó a hincharse, una señal clara de gravedad. Ante los síntomas, no tuvo otra alternativa que acudir a un médico, quien le prescribió medicación y una inyección para aliviar los síntomas más intensos.

Durante el resto del viaje, Melina logró estabilizar su estado, pero la dolencia no terminó al regresar a Salta, Argentina. A pocos días de volver, el problema se presentó en el otro oído, prolongando la incomodidad y demostrando la persistencia de este tipo de lesiones acuáticas.

Su relato en TikTok se volvió viral rápidamente, alcanzando más de 546 mil reproducciones y generando 23 mil "me gusta". La historia impactó por lo dramático de la experiencia y provocó una gran cantidad de comentarios de usuarios que compartieron experiencias similares y alertaron sobre la intensidad y duración de las dolencias en los oídos por inmersiones profundas.

El testimonio de Melina no solo advierte sobre los riesgos de sumergirse sin protección adecuada, sino que también resalta la importancia de la prevención y del cuidado médico oportuno para evitar complicaciones que puedan prolongar el malestar incluso después de regresar a casa.