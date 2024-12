Rodrigo Rey exige que la Justicia se expida rápido para que sus hijos sigan en la escuela

A días de que finalice el ciclo lectivo, el arquero de Independiente Rodrigo Rey y su esposa, María Laura, recibieron la mala noticia que la escuela a la que acuden sus hijos no le renovarán la matrícula para el año que viene . Ahora, la pareja volvió a exigir que la Justicia se expida lo antes posible para asegurarle a Benicio, con Trastorno del Espectro Autista (TEA) , y Renata, un lugar para el ciclo lectivo del 2025.

Hace unos meses, María Laura expuso en sus redes sociales que Benicio sufrió un acto de discriminación por parte del colegio José Manuel Estrada de City Bell, donde no le pudieron ofrecer los elementos necesario para que el chico tenga su espacio de tranquilidad, tal como necesita.

“La fundamentación de la escuela es que ellos como institución privada de propietarios tiene el derecho a definir los alumnos que se matriculen”, explicó Carla Junqueira, abogada de la familia del arquero del Rojo en diálogo con C5N.

Luego de agradecer a “a los que están del otro lado, apoyándonos con un mensaje de aliento y con la difusión de nuestra causa”, aseguraron que la situación que están viviendo es “con mucha angustia” ya que se en los próximos días se irán de vacaciones sin saber que va a pasar sus hijos.

Pero se mantienen esperanzados “con la ilusión de poder llegar a casa y contarle a nuestra hija mayor que sí, que va a poder disfrutar de terminar sus últimos dos años de secundaria como lo soñó, como lo viene planificando” y desearon “poder decirle que sí, que al fin le pusieron final a su ansiedad, a su incertidumbre, a su tristeza”, indicaron sobre la situación que está viviendo Renata, su hija mayor.

Mientras que, respecto al niño de 8 años desean poder mirarlo a la cara y contarle “que el año que viene va a poder seguir yendo al curso con sus amigos y amigas, con esos que lo cuidan cuando en el recreo o en el aula hay mucho ruido, con esos que en los actos piden que se hable bajito o que no se aplauda porque a Beni le hace mal, con esos que le dejan hacer los goles de penal y lo festejan todos abrazándolo”.

“Con esos con los que se animó a festejar el primer cumpleaños de su vida a los 8 años, porque se siente seguro con ellos, porque con ellos los ruidos no le molestan, porque con ellos aprendió a jugar, porque ellos se adaptaron con mucho amor y lo incluyeron en sus vidas. Porque es así, al fin de cuentas es siempre una decisión y ellos decidieron hacerle bien a Beni y demostrarnos una vez más que los niños son muy sabios, sobre todo si desde pequeños aprenden a convivir en la neurodiversidad”, indicaron.

Embed - Rodrigo Rey on Instagram: "SEGUIMOS ESPERANDO " View this post on Instagram A post shared by Rodrigo Rey (@rodri_rey)

Por último, remarcaron que por todo eso “esperamos con el corazón en la mano, pero esperanzados de que la justicia será justa y rápida, por nuestros hijos y por todos los Benis y Renatas que sufren la misma situación. Seguimos esperando que haya justicia”.

El reclamo de Rodrigo Rey y su familia porque el colegio no quiere renovar la matrícula a sus hijos

El arquero de Independiente, Rodrigo Rey, y su esposa volvieron a exponer el drama que viven con el colegio de su hijo de 8 años que tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA), ya que la institución les avisó que no renovarán la matricula del menor ni de la hija de la pareja.

“Es una posición clara de abuso de poder y abuso de derecho que la legislación donde se muestran con una posición ‘me permite matricular o no, entonces me olvido de la legislación superior de la Constitución Nacional que prevé el interés superior del niño y me olvido que son niños y los expulso’”, explicó la abogada Carla Junqueira con C5N.

En ese sentido, Junqueira indicó que la situación se tuvo que judicializar ya que fallaron los intentos para que se cumplan las etapas administrativas previas y que se insista en el diálogo. “Un fiscal involucrado buscó la manera del diálogo haciendo reuniones para buscar el diálogo para cerrar una solución, pero sorpresivamente se recibió la carta documento que el colegio se negaba a matricular a los dos menores”, relató.

Frente a dicha situación, la familia Rey presentó un amparo es una herramienta jurídica que tiene como objetivo retornar la situación al estado anterior. “Es un amparo previsto en la ley que tiene un procesamiento más rápido y junto con el amparo pedimos la tutela anticipatoria. Esto significa que mientras se discuta si el amparo es definido o no, es necesario una medida de urgencia a para que los nenes estén escolarizando y hagan valer sus derechos constitucionales”, sostuvo, pero la jueza de los Juzgado número 3 de la Plata de Garantías de menores rechazó el pedido de cautelar.