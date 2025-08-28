Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 29 de agosto La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por







La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. Redes Sociales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que cobrarán este viernes 29 de agosto de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Desempleo Plan 1, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo podrán cobrar este viernes 29 de agosto con DNI finalizado en 9.

ANSES: Asignaciones de pago único Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.