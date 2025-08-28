28 de agosto de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 29 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que cobrarán este viernes 29 de agosto de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Desempleo Plan 1, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Anses explicó cuáles son los tres beneficios extra a los que pueden acceder en septiembre los beneficiarios de la AUH.
ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo podrán cobrar este viernes 29 de agosto con DNI finalizado en 9.

ANSES: Asignaciones de pago único

Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 10 de septiembre, sin importar la terminación de DNI.

