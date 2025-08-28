28 de agosto de 2025 Inicio
Le robaron a Chicho Serna en Neuquén mientras cenaba en un restaurante

Al exfutbolista colombiano le forzaron la ventanilla de su auto y sustrajeron un bolso con pertenencias. El delincuente fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Mauricio "Chicho" Serna.

El exfutbolista colombiano Mauricio "Chicho" Serna fue víctima de un robo mientras se encontraba en Villa La Angostura, Neuquén. El incidente ocurrió el miércoles, cuando delincuentes forzaron la ventanilla de su vehículo y sustrajeron sus pertenencias, mientras él cenaba en un restaurante del centro de la localidad.

La escena fue captada por un repartidor y se hizo viral.
Un policía federal discutió con un conductor y le apuntó con un arma en plena General Paz: el relato viral de un testigo

Serna se percató del robo al salir del local para reacomodar su auto, que había dejado mal estacionado. Fue en ese momento que notó que le faltaba su bolso, en el que llevaba un teléfono celular y varias alhajas. Inmediatamente, el exfutbolista dio aviso a la policía para denunciar el hecho, lo que activó una rápida investigación por parte de las fuerzas de seguridad.

Tras la denuncia, agentes de la Comisaría 28° iniciaron un rastrillaje en la zona y revisaron las cámaras de seguridad cercanas. Esta labor fue clave para identificar a un sospechoso con antecedentes, quien fue ubicado en la escena del crimen. Las autoridades lo rastrearon hasta un domicilio que quedó bajo vigilancia policial, lo que permitió avanzar en la investigación y dar con los objetos robados.

En la vivienda del sospechoso, la policía encontró una mochila con prendas de vestir que coincidían con las que el delincuente usó durante el robo. También hallaron un bolso con características similares a las del sustraído a Serna. Por orden judicial, los objetos fueron secuestrados formalmente y devueltos al exfutbolista esa misma noche, quien expresó su agradecimiento por la rápida acción de las autoridades.

Finalmente, el delincuente fue detenido y puesto a disposición de la fiscalía. Aunque recuperó la libertad al día siguiente tras la formulación de cargos por robo y encubrimiento, la justicia le prohibió el ingreso a Villa La Angostura como medida cautelar. Para cumplir con esta medida, el sospechoso, oriundo de Bariloche, deberá presentarse en una comisaría de su ciudad.

