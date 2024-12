La dura lucha de Rodrigo Rey: su hijo tiene TEA y el colegio no quiere renovarle la matrícula

El arquero de Independiente y su esposa enfrentan una lucha contra un instituto de City Bell, desde donde enviaron una carta documento advirtiendo que no le renovarán la matrícula para el próximo año tanto al niño como a la hija mayor de la pareja.

El arquero de Independiente, Rodrigo Rey, y su esposa volvieron a exponer el drama que viven con el colegio de su hijo de 8 años que tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA), ya que la institución les avisó que no renovarán la matricula del menor ni de la hija de la preja.

Hace unos meses, Laura expuso en sus redes sociales que Benicio sufrió un acto de discriminación por parte del colegio José Manuel Estrada de City Bell, donde no le pudieron ofrecer los elementos necesario para que el chico tenga su espacio de tranquilidad, tal como necesita.

Ahora, surgió algo aún más estremecedor: la institución decidió no renovarle la matrícula escolar para el próximo año. “La fundamentación de la escuela es que ellos como institución privada de propietarios tiene el derecho a definir los alumnos que se matriculen”, explicó Carla Junqueira, abogada de la familia del arquero del Rojo en diálogo con C5N.

La letrada explicó que desde el instituto “consideran que la familia no confía en el sistema educativo del colegio”. “La familia siente una posición muy soberbia de la escuela que no aceptaba las recomendaciones del equipo terapéutica y las necesidades de ajuste que exigía la familia del equipo terapéutico”, agregó en referencia a la denuncia por “discriminación y abuso del derecho”.

“Es una posición clara de abuso de poder y abuso de derecho que la legislación donde se muestran con una posición ‘me permite matricular o no, entonces me olvido de la legislación superior de la Constitución Nacional que prevé el interés superior del niño y me olvido que son niños y los expulso’”, explicó la abogada.

En ese sentido, Junqueira indicó que la situación se tuvo que judicializar ya que fallaron los intentos para que se cumplan las etapas administrativas previas y que se insista en el diálogo. “Un fiscal involucrado buscó la manera del diálogo haciendo reuniones para buscar el diálogo para cerrar una solución, pero sorpresivamente se recibió la carta documento que el colegio se negaba a matricular a los dos menores”, relató.

Frente a dicha situación, la familia Rey presentó un amparo es una herramienta jurídica que tiene como objetivo retornar la situación al estado anterior. “Es un amparo previsto en la ley que tiene un procesamiento más rápido y junto con el amparo pedimos la tutela anticipatoria. Esto significa que mientras se discuta si el amparo es definido o no, es necesario una medida de urgencia a para que los nenes estén escolarizando y hagan valer sus derechos constitucionales”, sostuvo, pero la jueza de los Juzgado número 3 de la Plata de Garantías de menores rechazó el pedido de cautelar.

“Entendió que no había un peligro en la demora claramente nos terminó de entender que para un chico no estar escondido hay un peligro en la demora porque no hay vacante. Nosotros apelamos de esta decisión de retrasar la medida provisoria. Esto genera una gran angustia para la familia, están pasando por un gran infierno”, reveló sobre la actual situación de la familia del guardameta surgido de las inferiores de River.

Según explicó Junqueira a este mismo medio, los Rey no tiene intenciones de cambiar a sus hijos de colegio. “El chico está muy bien integrado con sus compañeros, las familias son muy empáticas. El objetivo acá es que las autoridades cumplan con sus obligaciones e incluirlo como debe ser incluido”, remarcó.

Además, remarcó que ante una posibilidad de cambio de ámbito educacional podría generar un trauma que “tiene como consecuencia un retroceso”, y tomar la determinación para cambiar un chico autista de colegio, “hay que tener una planificación de por lo menos de seis meses y un año”. “Lo que importante es que es el colegio cumpla una función social que tiene que tener una responsabilidad social y educativa”, indicó.

Por último, aclaró que lamentablemente dicha institución de La Plata no es la primera vez que toma este tipo de actitudes con niños que tiene capacidades diferentes: “Hay otras familias que se dispusieron a ayudar a servir de testimonios de todo por otras situaciones”.

El duro descargo de Rodrigo Rey en sus redes por la no renovación de la matrícula de su hijo

Luego de recibir la carta documento donde el colegio José Manuel Estrada de City Bell advertía que no le iban a renovar la matrícula para el ciclo lectivo 2025, el arquero Rodrigo Rey hizo un fuerte descargo en sus redes sociales.

“No son días buenos ni son días malos, son simplemente días. No logran ser buenos porque sé que los míos, que mi familia, que mi mujer, que mis hijos, al igual que yo tenemos esa sensación de injusticia. Esa impotencia que se canaliza como se puede, que te atraviesa”, comenzó.

En ese línea, expresó con “bronca” ver que “a veces no alcanza con ser buena gente”: “Defender los derechos de tus hijos le molesta a otras personas y deciden, en represalia sacar a tus hijos de sus espacios, de sus círculos de amigos, sin importar si su estabilidad emocional está en juego, sin importar que son chicos que su entorno los adora, sin importar que uno de ellos es TEA (autista) y que justamente sus amigos lo ayudaron a avanzar este año a pasos agigantados al punto de poder reducir sus terapias de 5 a 3 semanales. ESTAMOS ROTOS”.

“Ahora, tampoco puedo permitirme que sean malos porque en mi mundo, en mi trabajo no hay pausas, no hay tiempos, se sigue siempre para adelante y hay que estar listo para la próxima batalla. Hay que juntar los pedacitos, pegarlos rápido y estar fuerte para seguir adelante dando pelea”, dejó en claro.