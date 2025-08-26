26 de agosto de 2025 Inicio
Independiente avanza en el levantamiento de la clausura del estadio Libertadores de América

Grindetti se reunió con el fiscal Mariano Zitto y acordaron la creación de una Comisión de Seguridad con la participación de la Provincia, AFA, A.Pre.Vi.De y el Club Atlético Independiente.

La cancha de Independiente se encuentra clausurada.

La cancha de Independiente se encuentra clausurada.

Tras los incidentes en Independiente-U de Chile, denuncian amenazas a argentinos que cruzan la frontera

En la reunión que mantuvo el presidente Néstor Grindetti y el fiscal que intervino en la investigación, Mariano Zitto, acordaron conformar una Comisión de Seguridad integrada por la fiscalía, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, A.Pre.Vi.De, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la institución de Avellaneda.

Respecto a la clausura del estadio, el fiscal explicó: “Lo primero que dispongo es preservar, clausurar y suspender las dos tribunas en las que sucedieron primero las agresiones de la parcialidad chilena. Después, cuando recibo un informe de las cámaras municipales que dan cuenta de un claro problema con la prevención, lo extendí”.

Finalmente, concluyó: "Viene a partir de la aparición de las imágenes y cómo se dio la descoordinación de prevención interna entre la seguridad privada y las autoridades policiales que estaban afuera".

El fiscal de la causa Independiente - U de Chile advirtió que "hay casos de tentativa de homicidio"

El fiscal que encabeza la investigación de los incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, Mariano Zitto, advirtió que hay "algunos casos de tentativa de homicidio". Además, cuestionó la seguridad del encuentro y marcó que hubo "una cierta falta de prevención".

Zitto expuso los avances en la investigación luego de la barbarie entre los hinchas del Rojo y el equipo chileno, mientras se jugaba el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana: "Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas caratulas".

"Recibimos centenares de videos de las redes que hablan de una situación que se desbordó y que sin lugar a dudas podría haber sido peor. Una minoría opaca lo que debería ser un divertimento para las familias", lamentó en esta línea.

Hubo una batalla campal entre los hinchas de Independiente y U de Chile.

El fiscal de la causa Independiente - U de Chile advirtió que "hay casos de tentativa de homicidio"

Independiente recibió reportes de más de 90 socios que fueron agredidos por hinchas de la U de Chile.

Independiente recibió reportes de más de 90 socios que fueron agredidos por hinchas de la U de Chile

Independiente aseguró que expulsará a los socios y se les aplicará derecho de admisión de por vida.

Independiente identificó a 25 "delincuentes" de la batalla campal contra la U de Chile: cuál será la sanción

jugadora chilena renuncio a independiente tras los incidentes con la u de chile: no puedo estar en este equipo

Jugadora chilena renunció a Independiente tras los incidentes con la U de Chile: "No puedo estar en este equipo"

Bochini destacó a las hinchadas de River y Boca.

Bochini eligió entre Boca y River y causó sorpresa: "Es difícil"

Gonzalo Alfaro pelea por su vida.

Se agravó el estado de salud del hincha de la U. de Chile que se cayó de la tribuna de la cancha de Independiente

