Independiente avanza en el levantamiento de la clausura del estadio Libertadores de América Grindetti se reunió con el fiscal Mariano Zitto y acordaron la creación de una Comisión de Seguridad con la participación de la Provincia, AFA, A.Pre.Vi.De y el Club Atlético Independiente.







La cancha de Independiente se encuentra clausurada.

Independiente comenzó a trabajar con la Justicia para levantar la clausura que pesa sobre su estadio, el Libertadores de América-Ricardo Bochini, luego de la barbarie entre los hinchas del Rojo y el equipo chileno, mientras se jugaba el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En la reunión que mantuvo el presidente Néstor Grindetti y el fiscal que intervino en la investigación, Mariano Zitto, acordaron conformar una Comisión de Seguridad integrada por la fiscalía, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, A.Pre.Vi.De, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la institución de Avellaneda.

Respecto a la clausura del estadio, el fiscal explicó: “Lo primero que dispongo es preservar, clausurar y suspender las dos tribunas en las que sucedieron primero las agresiones de la parcialidad chilena. Después, cuando recibo un informe de las cámaras municipales que dan cuenta de un claro problema con la prevención, lo extendí”.

Finalmente, concluyó: "Viene a partir de la aparición de las imágenes y cómo se dio la descoordinación de prevención interna entre la seguridad privada y las autoridades policiales que estaban afuera".

El fiscal de la causa Independiente - U de Chile advirtió que "hay casos de tentativa de homicidio" El fiscal que encabeza la investigación de los incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, Mariano Zitto, advirtió que hay "algunos casos de tentativa de homicidio". Además, cuestionó la seguridad del encuentro y marcó que hubo "una cierta falta de prevención".

Zitto expuso los avances en la investigación luego de la barbarie entre los hinchas del Rojo y el equipo chileno, mientras se jugaba el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana: "Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas caratulas". "Recibimos centenares de videos de las redes que hablan de una situación que se desbordó y que sin lugar a dudas podría haber sido peor. Una minoría opaca lo que debería ser un divertimento para las familias", lamentó en esta línea.