Rodrigo Lussich denunció que Fernando Cerimedo estafó a su familia: "Nunca le devolvió el dinero a mi mamá"

El periodista especializado en espectáculos detalló cómo el exasesor de Javier Milei realizó una operación fraudulenta contra sus seres queridos. "Era maltratador", aseguró sobre el detenido en Bolivia tras el atentado contra su expareja.

El periodista Rodrigo Lussich denunció públicamente al consultor político, Fernando Cerimedo , de una estafa inmobiliaria a su familia en 2012 , con la presunta venta de un departamento de 35.000 dólares que estaba escriturado a nombre de otras personas.

El comunicador dio a conocer el caso a través de las redes luego que se diera a conocer la noticia que Cerimedo fue detenido acusado de ser el principal sospechoso por la presunta tentativa de feminicidio contra su ex pareja, la abogada Nadia Beller , quien sobrevivió a un ataque a tiros ocurrido el lunes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Ustedes eran muy chicos, pero el tal Fernando Cerimedo era un estafador que ya delinquía en el año 2012. Era un remisero en la esquina de Luro y Chile. Ese año estafó a mi familia en Mar del Plata (donde él residía por entonces y tenía un comercio) vendiéndoles un departamento que ya estaba escriturado a nombre de otras personas a 35 mil dólares, los únicos ahorros que mi mamá y su esposo pudieron tener en ese entonces”, fue el primer descargo que hizo el conductor de Intrusos en sus redes sociales.

Ahora el periodista relató en diálogo con La Mañana por C5N que “mi familia es de Uruguay y vivimos hace mucho tiempo en Pilar, pero allá por el 2012, con unos ahorros que mi madre y su marido querían tener un departamentito en Mar del Plata para pasar momentos en el año ”.

“Le compraron a este señor un departamento pequeño por una suma de 35 mil dólares y cometieron la imprudencia, pero también guiado por la manipulación de este estafador que lleva a caer en su trampa de pagarle el total por un boleto de compra y venta y con la promesa de la escritura en cuestión de horas ”, detalló.

Sin embargo, la escritura “no llegó” ya que estaba escriturada a nombre de otras personas por lo tanto, su madre y marido “perdieron el departamento y el dinero que, por su puesto nunca devolvió”.

“Ellos comenzaron el proceso de reclamarle, intentar cobrar la plata, pero desaparecía. Era un maltratador. Mi media hermana intentó escracharlo en redes y pese a que siempre salió impune. De todas maneras se pudo iniciar una acción legal, un juicio. Finalmente, después de 10 años el juicio se ganó”, sostuvo Lussich y Cerimedo fue condenado a prisión en suspenso y debió devolver el dinero, que aún no se concretó.

Por otra parte, el también conductor expresó que “la estafa es un delito psicológico muy devastador”. “Mi familia sufrió mucho, no te digo que entró en depresión, pero pasaron años muy duros”, aseguró.

AHORA | Rodrigo Lussich habla sobre la estafa inmobiliaria de Fernando Cerimedo a su familia



"Sufrimos mucho por esto", reveló el periodista.



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La denuncia de Rodrigo Lussich contra Fernando Cerimedo en X

Quién es Fernando Cerimedo, el consultor político que fue detenido en Bolivia

El exasesor presidencial Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia acusado de mandar a matar a su expareja, Nadia Beller, es un empresario, cercano a Javier Milei, que cofundó el medio digital La Derecha Diario, dirigió la agencia Numen y logró un elevado perfil regional en Latinoamérica al diseñar las campañas de comunicación digital y de redes sociales para referentes de la ultraderecha, entre ellos Jair Bolsonaro en Brasil.

En septiembre de 2025 fue denunciado junto con su esposa Natalia Basil por un presunto encubrimiento en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde declaró como testigo y señale conversaciones con el entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, sobre un supuesto esquema de coimas.

Su presencia en Bolivia está vinculada con asesoría política al presidente Rodrigo Paz, según había indicado en una entrevista en mayo de este año. El hecho generó fuertes cuestionamientos de legisladores bolivianos, quienes elevaron un pedido de informe a la presidencia sobre sus funciones, su eventual vínculo contractual con el Estado y el grado de influencia que ejerce sobre el Gobierno.