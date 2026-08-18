Atentado en Bolivia: Fernando Cerimedo quedó oficialmente detenido por tentativa de femicidio El asesor político está sospechado de estar detrás del ataque contra su expareja, Nadia Beller. El argentino quedó a disposición de la Justicia luego de declarar en la Felcc, donde la Fiscalía anunció que pedirá su detención preventiva al considerar riesgo de fuga y de obstaculización en la investigación. Por Agregar C5N en









Fernando Cerimedo, el consultor político argentino acusado por tentativa de feminicidio.

El fiscal General del Estado, Róger Mariaca, confirmó la aprehensión del argentino Fernando Cerimedo por tentativa de femicidio, tras el ataque armado contra su expareja Nadia Beller en la noche del lunes. El asesor político fue detenido en el aeropuerto y, luego de declarar en la Felcc, la Fiscalía decidió ponerlo a disposición de la justicia. Se pedirá su detención preventiva al existir riesgo de fuga y de obstaculización en la investigación.

"En base al peligro de fuga, de obstaculización, me informan los señores fiscales de la comisión que solicitarán la medida excepcional de la detención preventiva en una cárcel pública para esta persona al existir indicios", aseguró el fiscal General del Estado este martes en conferencia de prensa.

El ataque ocurrió anoche en las inmediaciones de un reconocido hotel de Santa Cruz de la Sierra, cuando dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron a Nadia Beller y le dispararon tres veces con un arma de 9 milímetros, impactando en el cuello, el tórax y el brazo. Pese a la gravedad, la víctima permanece estable, consciente y bajo estricta vigilancia en una clínica privada.

Según precisó el fiscal General del Estado, Beller fue trasladada de urgencia al centro médico, donde se le practicó una limpieza y exploración quirúrgica para extraer los proyectiles. Las dos balas recuperadas quedaron en manos de los investigadores policiales que llevan adelante el caso.

Ataque a Nadia Beller: se investiga la relación de Cerimedo con la dirigente Tras el ataque a Beller, la policía boliviana activó un operativo de emergencia, mientras investiga un posible problema de pareja con el detenido asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, también cercano al mandatario argentino Javier Milei, quien fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru y quedó a disposición de la Justicia.