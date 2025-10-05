Revelan el último parte médico de Thiago Medina: "Los milagros existen"

Luego de cumplir con su promesa de ir caminando a Luján, Daniela Celis reveló que el influencer fue trasladado a una sala de cuidados intermedios. “Está de buen ánimo, contento con los pasos que pudo ir dando”, señaló.

Thiago Medina sufrió un accidente en su moto el 12 de septiembre y fue operado tres veces

A más de tres semanas del accidente donde estuvo con cuidados especiales, la familia de Thiago Medina publicó un nuevo parte médico en el que revelaron una buena noticia. “Ya se encuentra en sala de cuidados intermedios” , aseguraron.

Daniela Celis cumplió con su promesa por Thiago Medina y peregrinó a Luján: "Por vos, por nuestras hijas"

De acuerdo a lo informado por la expareja del influencer y madre de sus hijas, Daniela Celis, Thiago está “de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando” . “Es un logró de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”, señaló Pestañela.

La exparticipante de Gran Hermano había titulado el parte mostrando su felicidad anunciando que “los milagros existen, solo tienen que creer y confiar” . “Tiene que seguir recuperando y acá estamos para y con él. Gracias a todos”, agregó.

En esa línea, la directora ejecutiva del Hospital Mariano y Luciano De la Vega, en Moreno, Dora Agüero, había anticipado que “ el paciente se recupera y evoluciona muy favorablemente , atravesó con éxito tres cirugías, y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas, ni vía central para recibir medicación ”.

“Ya se alimenta por sus propios medios, recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar fuerza muscular después de casi tres semanas de internación, y se pudo reencontrar con sus familiares”, indicó.

La felicidad y agradecimiento de la melliza de Thiago Medina por su evolución

Luego que Daniela Celis diera a conocer que Thiago Medina fue trasladado a una sala de cuidados intermedios, tras estar en terapia intensiva durante 23 días producto de su grave accidente en moto en la Ruta 7 en Moreno, su hermana melliza, Brisa, también recurrió a sus redes para expresar su felicidad sobre la salud de su hermano.

“Queremos expresa nuestro más sincero y agradecimiento a todos los que estuvieron apoyando a mi hermano durante este tiempo”, indicó y agregó: “Hoy nos llena de alegría saber que ya se encuentra en sala y estamos esperando su pronta recuperación”.

Al mismo tiempo, destacó que el apoyo y buenas vibras “han sido fundamentales para nosotros”. “¡Muchas gracias de corazón!”, se mostró agradecida.