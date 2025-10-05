5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Revelan el último parte médico de Thiago Medina: "Los milagros existen"

Luego de cumplir con su promesa de ir caminando a Luján, Daniela Celis reveló que el influencer fue trasladado a una sala de cuidados intermedios. “Está de buen ánimo, contento con los pasos que pudo ir dando”, señaló.

Por
Thiago Medina sufrió un accidente en su moto el 12 de septiembre y fue operado tres veces

Thiago Medina sufrió un accidente en su moto el 12 de septiembre y fue operado tres veces

Redes sociales

A más de tres semanas del accidente donde estuvo con cuidados especiales, la familia de Thiago Medina publicó un nuevo parte médico en el que revelaron una buena noticia. “Ya se encuentra en sala de cuidados intermedios”, aseguraron.

Y sí, la fe mueve montañas. Gracias, expresó feliz, aniela Celis tras llegar a la Basílica de Luján
Te puede interesar:

Daniela Celis cumplió con su promesa por Thiago Medina y peregrinó a Luján: "Por vos, por nuestras hijas"

De acuerdo a lo informado por la expareja del influencer y madre de sus hijas, Daniela Celis, Thiago está “de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando”. “Es un logró de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”, señaló Pestañela.

La exparticipante de Gran Hermano había titulado el parte mostrando su felicidad anunciando que “los milagros existen, solo tienen que creer y confiar”. “Tiene que seguir recuperando y acá estamos para y con él. Gracias a todos”, agregó.

Parte médico Thiago Medina 05-10

En esa línea, la directora ejecutiva del Hospital Mariano y Luciano De la Vega, en Moreno, Dora Agüero, había anticipado que “el paciente se recupera y evoluciona muy favorablemente, atravesó con éxito tres cirugías, y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas, ni vía central para recibir medicación”.

“Ya se alimenta por sus propios medios, recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar fuerza muscular después de casi tres semanas de internación, y se pudo reencontrar con sus familiares”, indicó.

La felicidad y agradecimiento de la melliza de Thiago Medina por su evolución

Luego que Daniela Celis diera a conocer que Thiago Medina fue trasladado a una sala de cuidados intermedios, tras estar en terapia intensiva durante 23 días producto de su grave accidente en moto en la Ruta 7 en Moreno, su hermana melliza, Brisa, también recurrió a sus redes para expresar su felicidad sobre la salud de su hermano.

“Queremos expresa nuestro más sincero y agradecimiento a todos los que estuvieron apoyando a mi hermano durante este tiempo”, indicó y agregó: “Hoy nos llena de alegría saber que ya se encuentra en sala y estamos esperando su pronta recuperación”.

Al mismo tiempo, destacó que el apoyo y buenas vibras “han sido fundamentales para nosotros”. “¡Muchas gracias de corazón!”, se mostró agradecida.

brisa ins
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pestañela diariamente da el parte médico de Thiago, en sus redes.

Daniela Celis, presente en la peregrinación de Luján tras la milagrosa recuperación de Thiago Medina

La hermana del exGran Hermano pidió desenmascarar a los estafadores.
play

Camilota, hermana de Thiago Medina, denunció que pidieron dinero en su nombre: "No soy yo"

Thiago evoluciona favorablemente.

Daniela Celis reveló el último parte médico de Thiago Medina y emocionó a todos: "Estamos felices"

Daniela Celis agradeció al equipo médico que operó a Thiago Medina.

Daniela Celis contó cómo salió la operación de Thiago Medina: "Grandes pasos"

Gran Hermano: Generación Dorada llegará con muchos famosos.

Se filtraron dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada: son famosas

Thiago Medina será operado por tercera vez desde que tuvo el accidente en moto el pasado 12 de septiembre

Thiago Medina será sometido a una nueva operación: el esperanzador mensaje de su melliza

Rating Cero

Animal no es solo una serie sobre un veterinario en apuros. Es una reflexión sobre los cambios sociales, la adaptación personal y la importancia de reinventarse. Con un enfoque que mezcla lo rural y lo urbano, lo clásico y lo moderno, la serie ofrece una mirada fresca y emotiva al mundo de los animales y sus cuidadores.
play

De qué se trata Animal, la serie española que está dando que hablar y llegó a Netflix

Ahora llegó a la gran N roja, Steve, una dramática película coproducida por Irlanda y Reino Unido, con un elenco excepcional. Una producción cinematográfica que te mantendrá entretenido de principio a fin y no te podés perder.
play

Steve es la dramática película de Netflix que combina salud mental y desigualdad social: cuál es la trama

Fede Bal aseguró que ahora no se compromete y que prefiere ser sincero. Soy servicio, indicó
play

La pícara respuesta de Fede Bal luego que Mirtha Legrand lo tratara de "mentiroso oficial": "Ahora no..."

Y sí, la fe mueve montañas. Gracias, expresó feliz, aniela Celis tras llegar a la Basílica de Luján

Daniela Celis cumplió con su promesa por Thiago Medina y peregrinó a Luján: "Por vos, por nuestras hijas"

Emilia Mernes apostó por el color negro y sorprendió a sus seguidores.

Diminuto crop top y pantalón oversize: Emilia Mernes paraliza la calle con su look total black

Leo Di Caprio pasó de ídolo adolescente a ser uno de los actores más consolidados de Hollywood.

La impresionante transformación de Leonardo DiCaprio: así se veía de joven

últimas noticias

Con la Luna Llena entrando en Aries, la energía se enciende para algunos signos.

Luna Llena en Aries: los signos que se apasionan con sus parejas

Hace 7 minutos
play
Animal no es solo una serie sobre un veterinario en apuros. Es una reflexión sobre los cambios sociales, la adaptación personal y la importancia de reinventarse. Con un enfoque que mezcla lo rural y lo urbano, lo clásico y lo moderno, la serie ofrece una mirada fresca y emotiva al mundo de los animales y sus cuidadores.

De qué se trata Animal, la serie española que está dando que hablar y llegó a Netflix

Hace 7 minutos
Un método tan simple como eficaz está revolucionando la limpieza del hogar

Cáscara de huevo, agua y jabón: este es el truco que combina estos 3 elementos para una actividad clave

Hace 9 minutos
play
Ahora llegó a la gran N roja, Steve, una dramática película coproducida por Irlanda y Reino Unido, con un elenco excepcional. Una producción cinematográfica que te mantendrá entretenido de principio a fin y no te podés perder.

Steve es la dramática película de Netflix que combina salud mental y desigualdad social: cuál es la trama

Hace 9 minutos
La especialista remarcó que la nutrición debe ir de la mano del movimiento.

Estos snacks aportan vitaminas, magnesio y Omega-3 y son ideales para beneficiar la longevidad

Hace 10 minutos