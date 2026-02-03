3 de febrero de 2026 Inicio
Enero dejó una foto con matices para el mercado automotor argentino. Según los datos oficiales, durante el primer mes del año se patentaron 66.080 vehículos 0 km, lo que representó una caída del 4,9 % frente a enero de 2025. Pese a ese retroceso interanual, el volumen se mantuvo elevado y mostró un comportamiento claramente superior al de diciembre, en línea con la estacionalidad habitual de comienzos de año.

Te puede interesar:

En el análisis por marcas, Volkswagen volvió a ubicarse como la automotriz con más unidades patentadas, con casi 9.800 vehículos registrados y una participación cercana al 16% del mercado. Fiat se mantuvo en el segundo lugar, impulsada una vez más por el Cronos, mientras que Toyota completó el podio, con un desempeño más moderado que el de un año atrás, pero con fuerte peso de sus pick ups. Ford fue una de las marcas que mostró una evolución positiva en la comparación interanual. La combinación de Ranger, Territory y Maverick le permitió crecer frente a enero de 2025 y ganar participación. Chevrolet también logró mejorar sus números, apoyada en el desempeño del Tracker, el Onix y la Montana, en un contexto general de mercado más competitivo.

En el ranking de modelos, la Toyota Hilux volvió a liderar el mercado argentino, confirmando su rol estructural dentro de los patentamientos mensuales. Detrás se ubicó el Fiat Cronos, que continúa siendo el auto más vendido del país, aunque con una baja sensible frente al volumen alcanzado un año atrás. El Peugeot 208 completó el podio, en un mes en el que los autos chicos mostraron un comportamiento más irregular. Entre los SUV, el Ford Territory fue uno de los datos destacados del mes, con un crecimiento interanual marcado que lo posicionó entre los modelos más patentados. También se mantuvieron en los primeros puestos el Chevrolet Tracker, el Peugeot 2008 y el Volkswagen Nivus, confirmando la preferencia del público por este tipo de carrocerías.

toyota-hilux.jpg

Las pick ups medianas volvieron a tener un peso clave en el mercado. Además de la Hilux, la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok se ubicaron entre los diez modelos más vendidos, aunque ambas mostraron caídas respecto a enero de 2025. Más atrás, modelos como Fiat Toro, Nissan Frontier y Chevrolet S10 completaron un escenario donde el segmento sigue siendo uno de los pilares del mercado local.

En términos generales, enero dejó un mensaje claro: el mercado arrancó el año con un volumen alto, pero con menor dinamismo que en 2025. Las marcas líderes y los modelos consolidados siguen sosteniendo los números, mientras que el desafío para los próximos meses será ver si el nivel de patentamientos logra estabilizarse o si la comparación interanual continúa mostrando señales de enfriamiento.

Las 10 marcas de 0 km más vendidas - enero 2026

  1. VOLKSWAGEN 9.785
  2. FIAT 8.451
  3. TOYOTA 7.509
  4. FORD 6.775
  5. PEUGEOT 5.282
  6. CHEVROLET 5.104
  7. RENAULT 4.618
  8. CITROEN 2.733
  9. JEEP 1.662
  10. NISSAN 1.597

Los 10 0 km más elegidos - enero 2026

  1. TOYOTA HILUX 3.403
  2. FIAT CRONOS 3.215
  3. PEUGEOT 208 2.887
  4. FORD TERRITORY 2.864
  5. FORD RANGER 2.482
  6. VOLKSWAGEN TERA 2.187
  7. VOLKSWAGEN AMAROK 2.145
  8. CHEVROLET TRACKER 1.905
  9. PEUGEOT 2008 1.795
  10. VOLKSWAGEN POLO 1.681

