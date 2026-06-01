El escalofriante relato de la joven que había logrado escapar de Claudio Barrelier en 2025

La víctima, de entonces 20 años, acusó al hombre de retenerla en su casa bajo amenaza, lo que derivó en una imputación por privación ilegítima de la libertad. "Podría haber estado yo en lugar de Agostina Vega. No tuvo la misma suerte que tuve yo", expresó.

Mientras se espera por el resultado de la autopsia al cuerpo de Agostina Vega , se conoció el testimonio de la joven que denunció en mayo de 2025 a Claudio Barrelier , lo que derivó en una imputación por privación ilegítima de la libertad . La víctima habló por primera vez y compartió un escalofriante relato sobre lo ocurrido un año antes del crimen de la adolescente en Córdoba.

La joven, que entonces tenía 20 años, dialogó con Cadena 3, en una entrevista que fue publicada con su voz distorsionada para preservar su identidad .

Los hechos que relató tuvieron lugar en la vivienda de Del Campillo 878 , en barrio Cofico, la misma casa vinculada ahora a la investigación por el crimen de Agostina. La mujer logró escapar de allí semidesnuda y atada, y pidió ayuda a vecinos de la zona .

Barrelier fue detenido en aquella causa , pero recuperó la libertad el 26 de mayo de 2025, tras permanecer preso 20 días y pagar una fianza de cinco millones de pesos. El expediente continúa activo.

La joven relató que había llegado al domicilio de Barrelier junto a él y que, una vez adentro, el hombre cerró la puerta. "Yo no tenía miedo, pero presentía algo" , contó, y detalló que el hombre comenzó a moverse dentro de la vivienda con un cigarrillo en la mano y luego sacó un arma. "Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto" , afirmó.

La víctima aseguró que él le pidió el celular, la obligó a sentarse en la cama y luego le exigió que se sacara la ropa. "Le pregunté: '¿Querés tener relaciones?' y '¿Por qué de esta manera?'", relató. Según indicó, el acusado le respondió que personas que supuestamente iban a llevar dinero tenían que verla "bien" y confiar en ella.

"Estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto", expresó la joven. También señaló que Barrelier tenía una pistola y una cinta adhesiva nueva en la mano.

La víctima contó que el hombre usó un cuchillo para abrir la cinta y luego la ató. "Me ata los pies, me ata las manos y me tapa la boca con cinta", relató, y explicó que logró escapar porque los pies no habían quedado bien sujetados.

Agostina Vega Córdoba 2 Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

"Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda", dijo. Luego pidió que llamaran a la Policía porque el hombre estaba armado y porque sus pertenencias habían quedado dentro de la casa. "Tenía miedo de que me hiciera algo", sostuvo.

Cuando llegaron los efectivos, según su relato, Barrelier negó conocerla. "Él decía que no me conocía, que no sabía quién era, que era mentira", afirmó. La víctima también indicó que había una cámara de seguridad cerca del lugar, presuntamente vinculada a una peluquería del sector.

Sobre la actuación judicial, la joven fue contundente: "Yo presenté todo tipo de pruebas. Creo que fue muy injusto de parte de la Justicia que no hayan hecho nada y que lo hayan dejado preso 20 días".

barrelier ok La joven denunciante sospechó que Agostina Vega no había tenido la misma suerte de escapar de Barrelier que ella.

Tras pedir auxilio, fue trasladada al Polo de la Mujer. Posteriormente, se realizó en ese entonces un allanamiento en la vivienda de Barrelier. "Ahí encontraron mis zapatillas, la calza y un buzo, pero el celular no lo encontraron. Ni el cuchillo ni la pistola encontraron", señaló.

De acuerdo con su testimonio, ella había pedido ser notificada en caso de que Barrelier recuperara la libertad, pero aseguró que nunca fue informada. "Yo ni sabía que había salido", dijo. Y agregó: "Me llaman a declarar, pasó ese día y a las dos semanas me llamaron a declarar de nuevo. Me retienen el celular y de ese día no supe más nada del caso".

La víctima afirmó que el acusado no volvió a contactarse con ella después de la denuncia. Sin embargo, planteó que sintió temor al enterarse de que Agostina había entrado a la misma vivienda. "Podría haber sido yo. Que no tuvo la misma suerte que tuve yo en salir", expresó.

La joven sostuvo que decidió hablar ahora por el crimen de la adolescente. "Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también tengo miedo, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena", concluyó.