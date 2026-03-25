25 de marzo de 2026 Inicio
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Frente frío en el AMBA: se desploma el termómetro y ya hay fecha para el regreso de las lluvias

El otoño ya se hace sentir en Argentina y, durante los próximos días, las mínimas se mantendrán por debajo de los 19 grados. De cara al fin de semana, vuelve la inestabilidad y se prevé el arribo de tormentas.

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El frío y el viento se extenderán durante la jornada del miércoles. 

El frío y el viento se extenderán durante la jornada del miércoles. 

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Un nuevo frente frío genera el descenso abrupto de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y para el resto de la semana corta se esperan mínimas por debajo de los 19 grados y máximas que comenzarán a trepar de cara al fin de semana. Sin embargo, la inestabilidad avanza a paso firme y se establecerá en el territorio durante los últimos días de marzo.

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En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h para las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

En la zona cordillerana de Santa Cruz también rige una alerta por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas mas elevadas.

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Desde Meteored informaron que, si bien durante la jornada del jueves y viernes las jornadas se mantendrán agradables, durante el día viernes ocurrirá un "pronunciado retorno de humedad en la capa baja de la atmósfera hacia la región norte de la provincia de Buenos Aires".

Según sus modelos de pronóstico, "estima una probabilidad en torno al 30-40 % de que comiencen a activarse los primeros chaparrones y tormentas aisladas asociadas al avance de este sistema frontal, afectando la región del AMBA, el norte bonaerense y el sur del Litoral".

Alerta meteorológica por viento y lluvia: las localidades afectadas

  • Tierra del Fuego: toda la provincia.
  • Santa Cruz: toda la provincia.
  • Chubut: toda la provincia.

Retornan las tormentas en CABA: qué día llueve

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el escenario meteorológico de los próximos días muestra una transición clara desde la estabilidad absoluta hacia un cierre de semana marcado por la humedad y la inestabilidad. Durante este miércoles 25 y el jueves 26, las condiciones serán óptimas con cielos mayormente despejados y temperaturas máximas de 25°.

El viernes 27 funcionará como la antesala de la inestabilidad, con un cielo mayormente cubierto y un ambiente más pesado, alcanzando una máxima de 26°. Sin embargo, el foco de atención está puesto en el sábado 28, cuando finalmente llegarán las lluvias y tormentas a la Capital.

CABA 25-3-26
Captura del SMN con el pronóstico extendido para CABA.

Captura del SMN con el pronóstico extendido para CABA.

Según los modelos actuales, la probabilidad de precipitaciones se sitúa entre el 10% y 40% durante todo el día, con el riesgo de actividad eléctrica especialmente por la mañana. A pesar del agua, las temperaturas se mantendrán elevadas, con una mínima de 21° y una máxima de 25°, lo que generará una jornada de mucha humedad.

Hacia el domingo 29, las condiciones de inestabilidad persistirán, aunque con una ligera tendencia a la mejora. Durante la mañana se mantiene el pronóstico de chaparrones (probabilidad del 10% - 40%), pero hacia la tarde la probabilidad de lluvia desciende significativamente a un rango de 0% - 10%. Será un domingo caluroso y húmedo, con una temperatura máxima que podría trepar hasta los 27°.

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