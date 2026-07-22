Alerta roja por frío extremo en Argentina: la temperatura mínima perforará los 0 grados Se registró un descenso brusco en el termómetro, que se mantendrá durante el resto de la semana. Las provincias de Mendoza, San Juan y Catamarca fueron afectadas por un temporal de nieve que dejó dramáticos escenarios: autos y caminos cubiertos de blanco. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una serie de avisos activos para varias partes del territorio. Por Agregar C5N en









El frío llegó para quedarse. Mendoza, San Juan y Catamarca fueron afectados por un temporal de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja y naranja por frío extremo para varias provincias de Argentina. El termómetro descendió en algunas localidades hasta los -16 grados. En Mendoza, San Juan y Catamarca se registró un fuerte temporal de nieve que dejó autos, animales y caminos cubiertos de blanco.

Una ola polar afecta gran parte de la cordillera de los Andes generando nevadas intensas que afectó la zona de Fiambalá en la provincia de Catamarca, donde casas, autos y caminos quedaron tapados de nieve. Las imágenes se compartieron en redes sociales y se sumaron al escenario similar que ocurrió en Mendoza y San Juan.

Un intenso temporal de nieve mantiene aislados a trabajadores mineros en la cordillera de Catamarca y obligó al cierre total del Paso Internacional San Francisco, en un escenario marcado por temperaturas extremas, fuertes vientos y caminos completamente intransitables.



El… pic.twitter.com/4OZjpe3KDz — Boing 97.3 (@radioboing) July 21, 2026 Durante la semana varios operarios de un campamento minero quedaron varados a 4.500 metros de altura y se registró una temperatura de -27 grados. El Paso Internacional San Francisco se encuentra cerrado por acumulación de nieve y ráfagas de 170 kilómetros por hora lo que impide la circulación normal entre Chile y Argentina.

En Neuquén rige también una alerta por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual.

Además, el SMN emitió en paralelo una alerta por tormentas para la provincia de Misiones. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Ranking de temperaturas: cuáles son las localidades más frías de la Argentina Trelew Chubut -1.8ºC Viedma Río Negro -1.8ºC Bahía Blanca Buenos Aires -1.9ºC Puerto Madryn Chubut -2ºC Comodoro Rivadavia Chubut -3.9ºC Esquel Chubut -4.1ºC Río Gallegos Santa Cruz -4.4ºC Río Grande Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -7.3ºC Perito Moreno Santa Cruz -12.7ºC El Calafate Santa Cruz -16.2ºC