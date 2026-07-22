Alerta roja por frío extremo en Argentina: la temperatura mínima perforará los 0 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja y naranja por frío extremo para varias provincias de Argentina. El termómetro descendió en algunas localidades hasta los -16 grados. En Mendoza, San Juan y Catamarca se registró un fuerte temporal de nieve que dejó autos, animales y caminos cubiertos de blanco.
Una ola polar afecta gran parte de la cordillera de los Andes generando nevadas intensas que afectó la zona de Fiambalá en la provincia de Catamarca, donde casas, autos y caminos quedaron tapados de nieve. Las imágenes se compartieron en redes sociales y se sumaron al escenario similar que ocurrió en Mendoza y San Juan.
Durante la semana varios operarios de un campamento minero quedaron varados a 4.500 metros de altura y se registró una temperatura de -27 grados. El Paso Internacional San Francisco se encuentra cerrado por acumulación de nieve y ráfagas de 170 kilómetros por hora lo que impide la circulación normal entre Chile y Argentina.
En Neuquén rige también una alerta por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual.
Además, el SMN emitió en paralelo una alerta por tormentas para la provincia de Misiones. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.