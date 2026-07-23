El cielo sigue nublado y el frío no da tregua: tiempo inestable y lloviznas en CABA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por frío extremo para varias localidades de Argentina con mínimas cerca de los -14 grados. Parte del territorio se encuentra también bajo un aviso por viento y nevada. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se espera el regreso de precipitaciones de cara al fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por temperaturas extremas para varias localidades de Argentina. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se mantendrá el cielo nublado y la inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires de cara al fin de semana y no se descarta la posibilidad de que regresen las lluvias durante las próximas horas.

El SMN informó que las provincias de La Rioja, Catamarca, Salta, San Luis y Jujuy están bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 60-80 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

El área de San Luis y sur de La Rioja será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30-45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h

En el caso de la zona cordilllerana de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut está bajo alerta por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual.

En el caso de Santa Cruz será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual.

El pronóstico del tiempo en CABA: ¿cuándo vuelven las lluvias?

El invierno se hace sentir con fuerza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para este jueves 23, deberán salir de casa bien abrigados: se prevé una jornada marcadamente fría, con una temperatura mínima de 8° y una máxima que apenas alcanzará los 13° bajo un cielo parcialmente nublado. La nubosidad irá en aumento hacia la tarde y la noche, preparando el terreno para un cambio en las condiciones atmosféricas de cara al cierre de la semana laboral.

La inestabilidad ganará protagonismo durante el viernes 24. Si bien el termómetro mostrará un leve y temporario ascenso (con una mínima de 11° y una máxima de 15°), el paraguas será un accesorio indispensable. De acuerdo al pronóstico extendido, se espera una tarde inestable con una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%, aunque el tiempo comenzará a mejorar lentamente hacia la noche.

De cara al fin de semana y el comienzo de la próxima, las precipitaciones quedarán atrás, pero el ambiente invernal persistirá. El sábado 25 arrancará con neblinas matinales y una mínima de 9°, trepando a los 16° por la tarde. Tanto el domingo 26 como el lunes 27 mantendrán una tónica similar, con cielos algo nublados, mañanas frías que oscilarán entre los 10° y 12°, y máximas estables de 15° a 16°, consolidando un panorama de abrigo obligatorio para los próximos días.

Ranking de temperaturas: ¿cuáles son las localidades más frías?