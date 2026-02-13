La mayoría son Armys jóvenes de más de 20 años que confían en una cuenta de X. Qué reglas comparten y cómo es la convivencia con los fans del Conejo Malo. Crónica carpa adentro.

Camiones, autos, camionetas, colectivos y bicicletas suman sus sonidos a la estridente sinfonía que arrulla al campamento emplazado en la unión del estadio de River Plate y el Club Hípico Argentino (CHA). La lluvia torrencial empujó a las fans de BTS y Bad Bunny carpa adentro, en completo silencio.

Cecilia tiene 23 años , estudia Enfermería y para ganarse una beca para estudiar en Japón. Ya acumuló 100 horas de acampe tan solo en enero . Trabajaba en un local de ropa en Flores, pero la dueña lo cerró y la dejó sin ingresos de un día para otro. Vive en Lomas de Zamora y para llegar a la carpa 3 para BTS combina dos colectivos en un viaje que dura dos horas. Para escuchar a Jin presentarse con Coldplay en 2022 acampó por una semana.

"¿Qué haría por una entrada? Trabajar" , responde a C5N entre risas la joven que depende del 42 para volver a su casa y agrega: "Que es lo que estoy haciendo: buscar un trabajo. Por suerte puedo estudiar sin la necesidad de trabajar, pero la entrada me la tengo que pagar".

Daiana Monteleone cumple 23 años el 15 de febrero, el día del tercer recital de Bad Bunny, pero consiguió entradas para el primero. Estudia Gastronomía , tiene un emprendimiento de postres, trabajó en un local de comida rápida hasta que renunció y pasó un mes en la Costa. De vuelta en su barrio, Flores, coordinó la carpa 1 para tener a Benito a apenas metros de distancia .

"Aunque parezca que no, todos laburamos, porque siempre nos bardean diciendo que nadie hace nada, laburamos, estudiamos, todos hacemos todo . Nada más que hacemos un pequeño sacrificio para estar acá primeros, para verlos cerca", insiste a C5N otra fanática que minutos antes se encontraba dentro de la quinta carpa de la fila.

La banda surcoreana todavía no anunció en qué estadio realizará sus shows en Argentina ni precisó la fecha en la que se venderán las entradas. Quien sí señaló al Más Monumental como el elegido fue la usuaria de X @afterglowflor, quien se presenta como periodista y productora viviendo en Estados Unidos.

Las swifties convirtieron a Florchuta en referente en 2023 cuando reveló información clave en X sobre la llegada del Eras Tour de Taylor Swift al país antes del anuncio oficial. "Cuando Flor confirmó a BTS en River vinieron la carpa 1 y después la carpa 2. Nosotras nos sumamos al tercer día, apenas nos enteramos que habían dos carpas. Eso fue a principios de enero, si no me equivoco el 8. Yo desde el 8 estoy", explica Cecilia.

Tuit Florchuta anuncio BTS en River Así anunciaba @afterglowflor que BTS vendría a Argentina, una semana antes del anuncio oficial de BigHit Music. X @afterglowflor

Las primeras carpas, armadas, equipadas para resistir cualquier clima y habitadas por al menos tres personas a apenas centímetros de distancia, todavía tenían por delante tardes con 34° de máxima, horas de lluvias torrenciales de verano y la derrota de River ante Tigre del último sábado.

El 13 de enero, con las fechas para Buenos Aires del tour ARIRANG ya confirmadas, se sumó la carpa 4 y el 31 se ubicó detrás de ella la carpa 1 para Bad Bunny, a casi dos semanas de sus conciertos fechados para el 13, 14 y 15 de febrero.

A decenas de metros de distancia, la seguridad de River y del CHA coinciden en los elogios sobre la limpieza de las fanáticas y aseguran: "Nunca hubo problema con ningún acampe". En la Shell que utilizan para ir al baño, también son muy bien recibidas.

La organización del acampe: mínimo de horas, ficheo en WhatsApp y conteo en Excel

Cecilia y otra army salen de la carpa tres, ponen sus manos frente a la tela, sacan una foto y caminan por la Avenida Figueroa Alcorta hasta la parada del 42. Una joven llega a otra carpa y antes de entrar repite la foto de Cecilia y su amiga antes de entrar. Están fichando. En otro lado, la administradora a cargo de la tabla de Excel registra las horas que realiza cada campista e incrementa la cantidad de aquellas que acrediten haber cumplido con su promesa de acampe.

"Armamos un Excel y ahí cada uno anota la disponibilidad que tiene por trabajo, estudio y cosas así. Hay gente que tiene hijos y viene igual, se organizan sus horas. Nos garantizamos que la carpa esté cubierta todo el día todos los días. A la noche tratamos de ser mínimo dos para protegernos y proteger la carpa", explica Daiana frente al cartel que indica que son 30 personas las que se rotan en la carpa 1.

Cada carpa tiene su sistema. Las Army tienen administradoras por tienda que se ocupan de las tareas de organización y que comparten un grupo de WhatsApp. Solo las administradoras de la carpa 1 se mantienen al margen de esa cooperación entre carpas. Mientras que las fans de Bad Bunny registran entre todos.

Todas tienen una cantidad mínima de horas a cubrir y el objetivo de acumular la mayor cantidad posible para entrar primeras. Cada una se encarga de su comida y solo aportan plata para comprar artículos de limpieza.

Acampe River BTS Bad Bunny (1) Las cuatro carpas por BTS y la primera carpa por Bad Bunny en River. Maira Haunau

La joven estudiante de gastronomía explica: "Hay un mínimo de ocho horas por turno sí o sí y pasar una noche sí o sí. Mínimo tenés que venir tres veces por semana, si podés más mejor. Y el que haga más horas entra primero. Está todo en el Excel eso".

Las Army de la carpa 3 también tienen su propio Excel donde cada una anota su disponibilidad y la cantidad de horas acumuladas. "Con la carpa de Jin fue lo mismo: la que tenía más horas iba más adelante en la fila", recuerda Cecilia, quien debe cumplir con un mínimo de "24 horas mensuales" y "una noche obligatoria" en la carpa que comparte con otras 60 chicas.

"Las 60 chicas después de tener la entrada van a querer meter más horas y se va a armar algo. Sería más complicado", augura la veinteañera y reconoce: "La carpa 3 no queríamos hacer el acampe ya ya, queríamos esperar a la venta de entradas y ver si tenemos o no la entrada".

A diferencia de los fans de Bad Bunny, ninguna de las aproximadamente 240 Army que se coordinan para dormir, comer y limpiar la vereda de la Avenida Figueroa Alcorta tiene entrada para ver a BTS. Todavía ninguna suspiró de alivió entre lágrimas tras hacer horas de fila virtual y conseguir el QR que le abrirá los molinetes del Más Monumental para correr hacia la valla y garantizarse interactuar con Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook a apenas un par de metros.

"La venta de entradas seguramente sea a fines de marzo o principios de abril y son tres meses de acampe que vos decís ‘esto es al pedo’. Si yo no consigo entrada, va a ser al pedo. Yo, sin exagerar, ya tengo 100 horas de enero. Ahí me di cuenta ‘¿para qué meto tantas horas si la realidad es que no tengo la entrada?’", reflexiona Cecilia tras cumplir con sus 24 horas de febrero.

El rumor de que las Army "de la carpa 1" cobran por acampar

Cinco días antes de que el tour ARIRANG estuviera confirmado, se difundió en X una imagen con precios por acampar en River para BTS. Los tres servicios ofrecidos eran "Guardar lugar", "Número y carpa asegurada" y "Número, carpa asegurada + Desayuno/Almuerzo".

La cuenta @leixtini lo desmintió como "un bait", una broma para obtener reacciones, realizado por "carpa 1". Una broma que llegó al acampe, que para el 8 de enero tenía tres carpas. Las jóvenes de la carpa 2 le pidieron a las recién llegadas de la carpa 3 que las acompañaran para "hacer bulto" y confrontar a la carpa 1 sobre esa "broma" viral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leixtini/status/2009842684173967554?s=20&partner=&hide_thread=false Se comieron un lindo bait jsksksja carpa 1 moviendo twitter pic.twitter.com/lNfpYsV6nj — desiree (@leixtini) January 10, 2026

"Las administradoras de la carpa 1 no sé dónde están o si fueron dijeron que no eran ellas. Nunca las vimos, no tenemos el número. Sé que quizás tienen contacto con una administradora de la carpa 2 a la que le dijeron 'esto es chiste, las chicas lo hicieron para bromear'", recordó Cecilia.

Ante reiteradas consultas de C5N, la carpa 1 se negó a brindar declaraciones. La mayoría de las campistas estaba a la defensiva y elegía el hermetismo ante las preguntas de la prensa debido al trato despectivo que se le suele dar a las fanáticas de algún fenómeno mundial. Como sucedió con las fans de los Beatles, los Jonas Brothers, Justin Bieber, One Direction y Taylor Swift.

Acampe River BTS Las cuatro carpas para BTS en River. Aurora Luna

Entre mantas, ropa, bidones de agua y cargadores portátiles la carpa 3 contactó a la persona que decía cobrar por acampar, llegaron a la instancia de solicitar el CBU y la cuenta en X dejó de contestar. "Como que quedó en broma o quizás sospecharon", consideró Cecilia y concluyó: "Todas lo tomamos como 'bueno, fue mentira, están bromeando, lo dejamos acá'".

Sin embargo, lo que se deja de lado entre carpas para garantizar la convivencia pacífica no es tan fácil de borrar en el terreno digital. "Se siente feo ver cómo las otras Armys hablan en publicaciones mal informando que se cobra plata. No se cobra plata y me enojaría mucho si alguien lo hiciera", remarcó la futura enfermera.

La relación de las Army con otros fandoms

Los artículos de limpieza son protagonistas en todas las carpas: Lysoform en grandes cantidades, escobas y bolsas de plástico aún sin usar. En la carpa uno para Bad Bunny resalta la gota de Magistral. Un peluche con la forma del personaje de la marca de detergentes para platos es el único compañero de Daiana, que pasa la tarde con su celular entre mantas. Ella dice que la gotita amarilla es la mascota de la carpa.

Si en ese momento necesitara ir al baño, debería pedirle a su vecina Army de la carpa 4 que le cuide su hogar temporal. Esa es una de las dinámicas que comparten entre un fandom y otro.

Acampe River BTS Bad Bunny (4) Magistral en la carpa uno para Bad Bunny en River. Maira Haunau

"Son re amables mal", asegura Daiana sobre las habitante de las otras cuatro carpas para BTS y agrega, con su vecina escuchando desde la entrada de su carpa: "Nos prestamos Lysoform o tijera o cosas así, nos dan todo. El que no tiene, se le presta. Nosotras también, a la que necesite le prestamos".

Las Army verán ir y venir más carpas, si se confirma el Más Monumental como estadio para los conciertos del 23 y 24 de octubre. En ocho meses disfrutarán de las voces de AC/DC, anunciado para el 23 de marzo, y de Lali, anunciada para el 6 y 7 de junio.

La música en vivo y el ruido del tráfico no son los únicos sonidos que las acompañarán hasta compartir el mismo aire que sus ídolos. También deberán soportar los gritos por los partidos que el Club Atlético River Plate juegue de local, como el miércoles 25 de febrero a las 13 contra Banfield.