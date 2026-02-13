IR A
IR A

Luciano Castro internado: la frase que despertó preocupación sobre la salud del actor

Según trascendió, el actor ingresó por ingreso a un centro terapéutico tras haber colapsado por la exposición tras su infidelidad a Griselda Siciliani, pero ahora hay dudas acerca del diagnóstico.

Luciano Castro fue internado y preocupa su estado de salud

Luciano Castro fue internado y preocupa su estado de salud

La internación voluntaria de Luciano Castro en las últimas horas generó sorpresa a propios y extraños, pero sobre todo causó preocupación por su estado de salud. Y en las últimas horas, la polémica frase de una reconocida periodista encendió aún más las alarmas.

moria casan hablo con luciano castro y dio detalles de como esta el actor tras su internacion
Te puede interesar:

Moria Casán habló con Luciano Castro y dio detalles de cómo está el actor tras su internación

Todo comenzó cuando, tras la escandalosa separación de Griselda Siciliani por infidelidad, el actor decidió buscar ayuda profesional para, según su entorno, “desintoxicarse”. Si bien no hay una explicación oficial, algunos medios hablan de que la internación estaría vinculada a un cuadro anímico, mientras que otros lo señalan por “adicción al sexo”.

En ese contexto, Fernanda Iglesias opinó sin filtros sobre el cuadro de Castro con dos mensajes a través de sus redes sociales. Primer hizo un descargo donde no tuvo nada de empatía con el actor y disparó sin filtros: “No me da pena Luciano Castro, me dan pena todas las mujeres a las que traicionó e hizo sufrir. Que se joda”.

Sin embargo, dos horas después, y antes que finalice el día, la panelista hizo otra reflexión más profunda y despertó incertidumbre y preocupación por lo que realmente le puede pasar el exintérprete de Malparida, entre otros.

“Bueno, me voy a dormir, pero antes les digo: Luciano no se interna porque es infiel, se interna por otra cosa. Y todos sabemos por qué”, publicó.

Fernanda Iglesias Luciano Castro

Más allá que hasta el momento no trascendió el lugar en el cual está internado el actor, algunos indicaron que está en el Centro Adventista de Vida Sana (CAVS), ubicado en la localidad de Puiggari, provincia de Entre Ríos.

Moria Casán reveló que habló con Luciano Castro y dio detalles de cómo está el actor

Moria Casán reaccionó a la información que sobre la internación de Luciano Castro y En La Mañana con Moria (El Trece), la conductora reveló que logró hablar con el actor y dio detalles sobre qué fue lo que pasó.

“A mí me dijo que yo soy la voz para decir esto porque él no habló nunca con nadie. Me dijo ‘vengo a sanar, me interné porque quiero estar bien’”, contó La One. También explicó que pudo hablar con él “el rato que puede tener el celular” y que lo notó enfocado en su recuperación.

Según detalló Moria, la decisión de internación de Castro fue “por voluntad propia”, “una decisión que tomó él” y agregó: “Luciano me dijo que lo que más extraña es a Griselda y que necesita estar bien con sus hijos”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luciano Castro habría colapsado emocionalmente tras la separación con Griselda Siciliani.

Tras el escándalo mediático, Luciano Castro estaría internado en una clínica de rehabilitación

La cantante se sinceró y contó lo mal que la pasó con el actor cuando fueron pareja.

Flor Vigna liquidó a Luciano Castro: "Me debe plata y me banqué actos de violencia"

El pasacalles que Luciano Castro pagó para Griselda Siciliani.
play

Cuánto pagó Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani y quién lo diseñó

Luciano Castro, Leticia Siciliani y Griselda Siciliani.

Leticia Siciliani aseguró que, tras la separación Luciano Castro, Griselda "está bárbara"

Finalmente, la pareja decidió ponerle fin a su vínculo

Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron su separación a un mes de la polémica: qué pasó

La conductora fulminó a su exmarido por la idea del pasacalles.

"Me casé con un...": Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani

últimas noticias

Beto Casella quedó en el centro de la polémica tras dichos homofóbicos en su programa.

Escándalo en el programa de Beto Casella por frases homofóbicas contra un bailarín del Teatro Colón

Hace 13 minutos
Nueva Toro 2026.

Fiat Toro: así es la nueva pick-up y estos son sus precios en Argentina

Hace 16 minutos
El aumento previsional se calcula en base al índice de inflación mensual.

ANSES confirmó el aumento de la jubilación máxima: el monto de marzo 2026

Hace 31 minutos
Luciano Castro fue internado y preocupa su estado de salud

Luciano Castro internado: la frase que despertó preocupación sobre la salud del actor

Hace 52 minutos
Los detenidos en el Congreso serán denunciados por terrorismo.

El Gobierno denunciará por terrorismo a los detenidos por los incidentes en el Congreso

Hace 1 hora