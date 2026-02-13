Según trascendió, el actor ingresó por ingreso a un centro terapéutico tras haber colapsado por la exposición tras su infidelidad a Griselda Siciliani, pero ahora hay dudas acerca del diagnóstico.

La internación voluntaria de Luciano Castro en las últimas horas generó sorpresa a propios y extraños, pero sobre todo causó preocupación por su estado de salud. Y en las últimas horas, la polémica fra se de una reconocida periodista encendió aún más las alarmas.

Todo comenzó cuando, tras la escandalosa separación de Griselda Siciliani por infidelidad, el actor decidió buscar ayuda profesional para, según su entorno, “desintoxicarse”. Si bien no hay una explicación oficial, algunos medios hablan de que la internación estaría vinculada a un cuadro anímico , mientras que otros lo señalan por “adicción al sexo”.

En ese contexto, Fernanda Iglesias opinó sin filtros sobre el cuadro de Castro con dos mensajes a través de sus redes sociales. Primer hizo un descargo donde no tuvo nada de empatía con el actor y disparó sin filtros: “No me da pena Luciano Castro, me dan pena todas las mujeres a las que traicionó e hizo sufrir. Que se joda”.

Sin embargo, dos horas después, y antes que finalice el día, la panelista hizo otra reflexión más profunda y despertó incertidumbre y preocupación por lo que realmente le puede pasar el exintérprete de Malparida, entre otros.

“Bueno, me voy a dormir, pero antes les digo: Luciano no se interna porque es infiel, se interna por otra cosa. Y todos sabemos por qué”, publicó.

Fernanda Iglesias Luciano Castro

Más allá que hasta el momento no trascendió el lugar en el cual está internado el actor, algunos indicaron que está en el Centro Adventista de Vida Sana (CAVS), ubicado en la localidad de Puiggari, provincia de Entre Ríos.

Moria Casán reveló que habló con Luciano Castro y dio detalles de cómo está el actor

Moria Casán reaccionó a la información que sobre la internación de Luciano Castro y En La Mañana con Moria (El Trece), la conductora reveló que logró hablar con el actor y dio detalles sobre qué fue lo que pasó.

“A mí me dijo que yo soy la voz para decir esto porque él no habló nunca con nadie. Me dijo ‘vengo a sanar, me interné porque quiero estar bien’”, contó La One. También explicó que pudo hablar con él “el rato que puede tener el celular” y que lo notó enfocado en su recuperación.

Según detalló Moria, la decisión de internación de Castro fue “por voluntad propia”, “una decisión que tomó él” y agregó: “Luciano me dijo que lo que más extraña es a Griselda y que necesita estar bien con sus hijos”.