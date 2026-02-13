Se conoció la primera foto de Luciano Castro internado

El actor fue retratado junto a dos pacientes del centro de rehabilitación donde decidió ingresar tras su separación de Griselda Siciliani.

Después de las especulaciones por la internación de Luciano Castro en un centro de rehabilitación, rápidamente se conoció la primera foto del actor en el establecimiento, listo para cumplir con el tratamiento.

Moria Casán habló con Luciano Castro y dio detalles de cómo está el actor tras su internación

La imagen la viralizó en X, El Ejercito de LAM, y que el propio conductor del programa, Ángel De Brito se encargó de replicar y dar más detalles de cómo está el intérprete de Malparida , entre otras telenovelas.

La primera información se dio en el propio programa de América donde señalaron que decidió buscar ayuda profesional para, según su entorno, “desintoxicarse”. Ahora, de a poco fueron surgiendo más detalles y explicaciones de lo que lo llevó a tomar dicha decisión.

Como voz autorizada, Moria Casán reveló que Castro le indicó : “Vengo a sanar, me interné porque quiero estar bien” . Además, la One explicó que pudo hablar con él “el rato que puede tener el celular”, que lo notó enfocado en su recuperación y sobre todas las cosas remarcó que la decisión de internación fue “por voluntad propia”, “una decisión que tomó él”.

Según explicó, el actor no se encuentra solo en el retiro: “Luciano está con otro actor y bailarín, Julián Sierra. Los dos se están acompañando. Él me dijo que haga visible su voz”.

La primera foto de Luciano Castro internado

La imagen que publicó LAM se lo puede ver a Luciano Castro junto a otros dos hombres, aparentemente también internados en el centro de rehabilitación y subrayaron que desde la clínica “les recriminaron duramente la actitud a los internados”, ya que la exposición pública va en contra de las normas del tratamiento.

En esa línea Ángel De Brito amplió la información en sus redes sociales: “Luciano Castro se internó voluntariamente en CTRAQ, un centro para tratamiento integral para la recuperación de las Adicciones”.

Luciano Castro internado Foto: LAM

“‘Con un equipo interdisciplinario que te acompaña paso a paso. Te ayudamos a encontrar qué modalidad es la mejor para vos: Hospital de día, ambulatorio, virtual’, describen los responsables de la clínica”, concluyó el conductor.