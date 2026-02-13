Alivio en Chubut: controlaron los incendios en el Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada

Las precipitaciones, junto con el descenso de las temperaturas, ayudaron al trabajo de los brigadistas para manejar el fuego.

Las lluvias registradas en los últimos días en Chubut, sumadas al trabajo sostenido de bomberos, brigadistas y vecinos, permitieron controlar el incendio en Puerto Patriada, mientras que el foco ígneo en el Parque Nacional Los Alerces permanece contenido.

El cambio en las condiciones meteorológicas resultó clave para el operativo . La baja de las temperaturas y el aumento de la humedad redujeron la intensidad del fuego y facilitaron el acceso a sectores que hasta ahora presentaban alto riesgo para el personal en terreno.

Las precipitaciones recientes permitieron además evaluar con mayor precisión el estado del suelo, en especial en laderas y zonas con caña colihue, donde el tránsito es complejo. “El agua mejora la seguridad de los senderos, las líneas de defensa y las vías de escape, facilitando el desplazamiento de los equipos y el trabajo operativo”, señalaron fuentes oficiales.

Desde el gobierno provincial destacaron que, si bien las precipitaciones fueron determinantes, los avances se explican principalmente por el despliegue permanente de brigadistas, maquinaria pesada y medios aéreos, además de la coordinación entre las distintas jurisdicciones.

Según el último parte emitido el miércoles por la noche por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques, el incendio del Lago Cholila continúa activo, aunque bajo control operativo.

Desde la provincia informaron que, pese a la contención del foco en el parque nacional, se mantienen cierres preventivos en algunos sectores del área protegida. En tanto, la navegación recreativa en el Lago Futalaufquen continúa habilitada, ya que no se desarrollan tareas aéreas sobre ese espejo de agua.

El combate del fuego se desarrolla desde principios de enero mediante un trabajo conjunto entre la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias y el gobierno provincial, con tareas concentradas principalmente en los sectores Norte y Centro del parque.

Del operativo también participan fuerzas nacionales como el Ejército Argentino, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, además de organismos técnicos como el INTA y Vialidad Nacional. A ese despliegue se suman brigadas provinciales y municipales, bomberos voluntarios y equipos de otras provincias.

En relación con el uso público, se confirmó que la navegación recreativa en el Lago Futalaufquen continúa habilitada, mientras que la Portada Norte del parque permanece cerrada. La circulación por la Ruta 71, entre Portada Norte y el arroyo Centinela, sigue restringida, con prioridad de paso para vehículos oficiales y maquinaria pesada. La velocidad máxima permitida en los caminos internos es de 40 kilómetros por hora.

Por último, las autoridades informaron que la zona de la Comarca Andina volvió a habilitarse para el uso público, incluyendo campings, playas, senderos y servicios turísticos. Recomendaron a residentes y visitantes informarse únicamente a través de los canales oficiales para conocer el estado de los accesos, alertas vigentes y normas de circulación, con el fin de garantizar la seguridad de trabajadores y turistas.