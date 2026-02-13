James Van Der Breek, estrella de Dawson's Creek, murió en la pobreza y su familia pide ayuda

Los amigos del actor fallecido a los 48 años organizaron una recaudación de fondos para que su familia pueda afrontar las deudas generadas por años de gastos debido a su tratamiento de cáncer de colon.

Horas después de que se conociera la muerte de la estrella de Hollywood James Van Der Breek , protagonista del éxito televisivo de los '90 Dawson's Creek , su familia reveló que el actor fallecido a los 48 años estaba sumido en la pobreza, por lo que su entorno organizó una campaña para recaudar fondos y ayudar a saldar las deudas acumuladas por años en los gastos para el tratamiento de su cáncer.

"Kimberly (esposa de Van Der Breek) y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos", sostiene la publicación de GoFundMe, una plataforma de recaudación de fondos. "Están trabajando arduamente para permanecer en casa y asegurar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante estos momentos increíblemente difíciles", agregaron los amigos del actor fallecido el pasado miércoles.

Van Der Breek obtuvo una enorme popularidad en los años '90, cuando tenía 20 años e interpretó a Dawson Lerry, el protagonista de la serie Dawson's Creek. Con el correr del tiempo, el actor no volvió a tener un papel tan importante, pero sí mantuvo su actividad artística en los estudios de Hollywood en diferentes series y películas. Sin embargo, desde que le diagnosticaron cáncer de colón, en 2023, no pudo continuar su carrera por su delicado estado de salud.

El último trabajo de Van Der Breek fue en Jr. Vampirina , una serie animada de Disney que se transmitió entre 2017 y 2021. Después se hizo estudios clínicos que llamaron la atención de sus médicos, por lo que le realizaron análisis más exhaustivos hasta que llegaron al diagnóstico del cáncer.

Desde que hizo pública su enfermedad, el actor contó en reiteradas oportunidades las complicaciones económicas que atravesaba junto a su familia debido a los enormes gastos del tratamiento de su enfermedad y que se sumaba a que no se encontraba en buenas condiciones de salud para trabajar. De hecho, decidió mudarse con su esposa Kimberly y sus cuatro hijos, actualmente entre 15 y 9 años de edad, a un pequeño departamento alquilado y cercano al hospital que se atendía. Para afrontar los gastos de asistencia que necesitaba, la familia tuvo que hipotecar la casa de campo en la que vivían en el estado de Texas.

James Van Der Beek on Instagram: "What I got from my 48th trip around the sun. #cancer #kove #selflove"

"Esto es muy duro para la familia; están totalmente destrozados por su fallecimiento, porque él era el patriarca, el líder. Hay charcos de lágrimas por todas partes, y todo recae sobre los hombros de Kimberly", aseguró un amigo de la familia, en diálogo con el medio británico Daily Mail.

Ante esta situación, los amigos de la familia Van Der Breek están organizando la recaudación de fondos para ayudar a Kimberly y sus hijos a atravesar el duelo en su delicada situación económica.

Esta no es la primera vez que el entorno del actor decide colaborar con la familia. En septiembre pasado, los coprotagonistas de Dawson's Creek organizaron un reencuentro del elenco repleta de estrellas en el famoso Teatro Richard Rodgers de Broadway para juntar fondos y ayudar en los gastos del tratamiento de la enfermedad de Van Der Breek.

James Van Der Beek on Instagram: "Being a father has been the most treasured honor of my life. Thank you to my kids for re-teaching me how to live, laugh, love, and show up in my own life and in the world. And thank you to my super hero of a wife @vanderkimberly who constantly exceeds the boundaries of what I thought was human capacity. I love you all with all my heart. Pics are by @claiborneswansonfrank who JUST released a gem of a book with @assouline called "Father And Child". which celebrates fatherhood in a beautifully thoughtful, heartfelt and stunningly gorgeous way. #FatherAndChildBook"

Van Der Breek iba a estar presente en el evento, pero finalmente no pudo hacerlo tras sus complicaciones de salud. De todos modos, compartió un video para agradecerle a sus amigos por el apoyo y saludar a sus seguidores, quienes se conmocionaron al ver su deteriorado físico producto de la devastadora enfermedad.

"Esta era la noche que más había esperado desde que mi ángel Michelle Williams dijo que la estaba organizando, allá por enero, pero a pesar de todos mis esfuerzos, no podré estar allí para agradecer a cada alma por apoyarme y luchar contra el cáncer cuando más lo necesito", lamentó en aquella grabación.

Tres meses más tarde, Van Der Breek tuvo que vender sus recuerdos del set de grabación de Dawson's Creek en una subasta en la que llegó a recolectar u$s47 mil. "He estado almacenando estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos", contó días después en una entrevista con la revista People.

A pesar de la desgarradora partida física del actor, ahora la familia podrá realizar el duelo de su muerte sin la asxifia económica. Según el medio Celebrity Net Worth, no solo que se alcanzó el objetivo inicial de la campaña en recaudar u$s500 mil en menos de siete horas. El monto total recaudado ya superó el u$s1,2 millón.

El emotivo adiós de Katie Holmes a James Van Der Beek, su compañero de Dawson’s Creek: “El viaje de un héroe”

Al conocerse la muerte de James Van Der Breek después de una larga lucha contra un cáncer de colón, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida para el actor que tenía 48 años de edad. Uno de los más emotivos fue el de Katie Holmes, quien lo acompañó en el éxito televisivo de Dawson's Creek.

“Con mucho pesar, formé algunas palabras. Es mucho lo que hay que procesar. Estoy muy agradecida de haber podido compartir parte del camino de James. Es muy querido”, expresó Holmes en su cuenta de Instagram para despedir a su amigo.

Además, Holmes le dedicó unas palabras a Kimberly, la viuda de Van Der Breek. “Te queremos y siempre vamos a estar acá para vos y tus hermosos hijos”, dijo la actriz.

Katie Holmes on Instagram: "I formed some words with a heavy heart. This is a lot to process. I am so grateful to have shared in a piece of James' journey. He is beloved. Kimberly, we love you and will be here always for you and your beautiful children. "

Las palabras de la actriz que interpretó a Joey Potter en Dawson’s Creek estuvieron acompañadas por una carta escrita de puño y letra. “James, gracias. Compartir espacio con tu imaginación es sagrado: respirar el mismo aire en el mundo de la fantasía y confiar en que los corazones de cada uno están seguros en su expresión".

“Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor: aventuras de una juventud única”, dijo Holmes sobre las cosas que caracterizaban a Van Der Beek como una persona tan especial: su valentía, compasión, generosidad y fuerza. “Un aprecio por la vida y las acciones tomadas para vivirla con la integridad de que la vida es arte: crear un hermoso matrimonio, seis hijos amorosos. El viaje de un héroe”, cerró.