26 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Claudia Sheinbaum le pidió más conciertos de BTS en México al primer ministro surcoreano

La presidenta envió una carta formal para que la banda añada más conciertos en su parada en el país norteamericano.

Por
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en su habitual conferencia de prensa que envió una carta formal al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar que BTS considere agregar más conciertos en su paso por el país norteamericano.

Su preferencia se inclina por una fragancia de perfil natural y versátil.
Te puede interesar:

Este es el perfume favorito de Jin de BTS: cuánto sale en Argentina

"Le escribí una carta pidiéndole que vengan más veces. Todavía no he recibido la respuesta, pero esperemos que sea positiva. O que permitan pantallas. En fin, que busquemos la manera de que las y los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México", explicó Sheinbaum.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElFinanciero_Mx/status/2015787855327502573?s=20&partner=&hide_thread=false

La jefa de Estado mencionó que cerca de un millón de personas buscaron adquirir entradas para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México agendados para el 7, 9 y 10 de mayo. La venta general para las tres fechas se realizó este fin de semana y se agotaron en 40 minutos.

El estadio tiene capacidad para 65.000 personas por show, por lo que no llegó a cubrirse ni la mitad de la demanda. La popularidad de los productos culturales de Corea del Sur, como BTS, se denomina Hallyu y tiene alcance mundial.

Cómo será la gira mundial ARIRANG de BTS

La gira mundial ARIRANG de BTS se extenderá desde abril de 2026 hasta marzo de 2027 y marca el regreso de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook a la industria de la música después del paso de los últimos miembros por el servicio militar. El álbum homónimo se lanzará el 20 de marzo, semanas antes de la gira.

El 23 y 24 de octubre la banda surcoreana hará su parada en Argentina y las Army ya preparan varias sorpresas para recibirlos. Sin embargo, todavía no hay precisiones sobre el estadio en el que se presentarán ni sobre la fecha en que se vendarán las entradas.

Se especula con que podrían elegir River porque el escenario que armaron para los recitales es 360°, como el usado por María Becerra en el Monumental.

Embed - BIGHIT MUSIC on Instagram: "[] BTS () WORLD TOUR (+ENG/JPN/CHN) # #BTS #BTS_WORLDTOUR"
View this post on Instagram

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El juego del calamar (Netflix), el kimchi, BTS y los productos de K-Beauty son ejemplos de Hallyu.
play

Más allá de BTS: qué es Hallyu, la "ola coreana" que se consolidó en Argentina de la mano del K-Pop

BTS está compuesto por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.
play

BTS llega por primera vez a la Argentina: cómo se preparan las Army y qué sorpresas planean

play

Denuncian "cacería" contra la comunidad latina en Minnesota: "Somos los nuevos judíos"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

El Gobierno español impulsa una regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes

Tedros Adhanom Ghebreyesus cargó contra Donald Trump.

La OMS cruzó a Trump por la salida de EEUU del organismo: "Pone en peligro la seguridad mundial"

play

Nevada histórica en EEUU: 11 muertos, rutas cortadas, miles de personas sin luz y negocios cerrados

Rating Cero

Dos décadas después se reavivió la polémica que enfrentó a los artistas y que ocupó las primeras planas de la prensa del corazón. 

Así fue la icónica pelea entre Natalie Portman y Dolores Fonzi

Fátima Florez junto a Javier Milei.
play

Fátima Florez confirmó que Javier Milei asistirá a su espectáculo y reveló qué rol tendrá sobre el escenario

Luciano Castro y Griselda Siciliani.
play

Moria Casán contó que Griselda Siciliani y Luciano Castro "siguen": "Tienen piel, mi amor"

Poco después de que Gael García Bernal confirmara su ruptura con Portman, confirmó públicamente su relación con Fonzi, con quien tiene dos hijos.

Natalie Portman criticó que la película Belén de Dolores Fonzi no haya quedado en los Oscars

Marcos Giles y Ángela Torres.

Ángela Torres y Marcos Giles confirmaron que son novios: "Estoy enamorada"

La serie de Netflix cuenta con cuatro temporadas. 
play

Hoy en Netflix: esta es la icónica serie que necesitabas y no sabías

últimas noticias

play

Denuncian "cacería" contra la comunidad latina en Minnesota: "Somos los nuevos judíos"

Hace 1 hora
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum le pidió más conciertos de BTS en México al primer ministro surcoreano

Hace 1 hora
Dos décadas después se reavivió la polémica que enfrentó a los artistas y que ocupó las primeras planas de la prensa del corazón. 

Así fue la icónica pelea entre Natalie Portman y Dolores Fonzi

Hace 1 hora
play
Fátima Florez junto a Javier Milei.

Fátima Florez confirmó que Javier Milei asistirá a su espectáculo y reveló qué rol tendrá sobre el escenario

Hace 1 hora
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, martes 27 de enero

Hace 1 hora