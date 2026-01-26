Claudia Sheinbaum le pidió más conciertos de BTS en México al primer ministro surcoreano La presidenta envió una carta formal para que la banda añada más conciertos en su parada en el país norteamericano. Por + Seguir en







Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en su habitual conferencia de prensa que envió una carta formal al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar que BTS considere agregar más conciertos en su paso por el país norteamericano.

"Le escribí una carta pidiéndole que vengan más veces. Todavía no he recibido la respuesta, pero esperemos que sea positiva. O que permitan pantallas. En fin, que busquemos la manera de que las y los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México", explicó Sheinbaum.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElFinanciero_Mx/status/2015787855327502573?s=20&partner=&hide_thread=false #EnLaMañanera | “Por las y los jóvenes de México”: Claudia Sheinbaum, presidenta de México, envió una solicitud diplomática a Kim Min-seok, primer ministro de #CoreaDelSur, pidiendo más conciertos de BTS en el país pic.twitter.com/ysD26GFHV4 — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) January 26, 2026 La jefa de Estado mencionó que cerca de un millón de personas buscaron adquirir entradas para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México agendados para el 7, 9 y 10 de mayo. La venta general para las tres fechas se realizó este fin de semana y se agotaron en 40 minutos.

El estadio tiene capacidad para 65.000 personas por show, por lo que no llegó a cubrirse ni la mitad de la demanda. La popularidad de los productos culturales de Corea del Sur, como BTS, se denomina Hallyu y tiene alcance mundial.

Cómo será la gira mundial ARIRANG de BTS La gira mundial ARIRANG de BTS se extenderá desde abril de 2026 hasta marzo de 2027 y marca el regreso de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook a la industria de la música después del paso de los últimos miembros por el servicio militar. El álbum homónimo se lanzará el 20 de marzo, semanas antes de la gira.

El 23 y 24 de octubre la banda surcoreana hará su parada en Argentina y las Army ya preparan varias sorpresas para recibirlos. Sin embargo, todavía no hay precisiones sobre el estadio en el que se presentarán ni sobre la fecha en que se vendarán las entradas. Se especula con que podrían elegir River porque el escenario que armaron para los recitales es 360°, como el usado por María Becerra en el Monumental.