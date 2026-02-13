Qué control tiene ARCA en 2026 para las billeteras virtuales y qué debés saber ARCA cruza datos de billeteras virtuales por CUIT, envía alertas a monotributistas y avanza con recategorizaciones y exclusiones automáticas. Por + Seguir en







ARCA unifica todas las acreditaciones de billeteras virtuales bajo un mismo CUIT y analiza los ingresos de forma global.

Cruza datos de fintech, pasarelas y bancos para detectar diferencias entre facturación y dinero acreditado.

Envía alertas en “Nuestra Parte” para que el monotributista revise su categoría antes de una posible exclusión.

Si se superan los topes, puede haber recategorización o pase al Régimen General; recomiendan justificar el origen de los fondos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un renovado mecanismo de control enfocado en las billeteras virtuales, con impacto directo sobre los monotributistas. A diferencia de lo que ocurría antes, el organismo ahora unifica todas las acreditaciones bajo un mismo CUIT, lo que le permite analizar los ingresos de manera global. En la práctica, esto implica que, aunque una persona utilice varias plataformas digitales para cobrar, el total de los fondos ingresados será evaluado en conjunto.

Este seguimiento más exhaustivo se apoya en el cruce automatizado de información entre fintech, pasarelas de pago y bancos tradicionales. Cada movimiento queda registrado y es reportado al fisco, lo que posibilita una trazabilidad detallada de los flujos de dinero. Con esta base de datos consolidada, ARCA apunta a identificar diferencias entre lo facturado oficialmente y los montos que efectivamente circulan en el entorno digital.

ARCA En ese marco, el organismo ya comenzó a enviar avisos a través del apartado “Nuestra Parte”, donde los contribuyentes pueden consultar los importes acreditados en billeteras como Mercado Pago y otras aplicaciones similares. Estas alertas funcionan como instancia preventiva para que los usuarios revisen su encuadre fiscal, se recategoricen si corresponde o regularicen su situación antes de enfrentar una exclusión automática del régimen.

Cuál es el control que tiene ARCA en 2026 El nuevo enfoque de fiscalización de ARCA marca un cambio de paradigma al centrarse en el sujeto fiscalizado en lugar de analizar transacciones aisladas. Bajo este criterio, el organismo consolida todas las acreditaciones recibidas en diversas cuentas digitales bajo un mismo CUIT para verificar si el total supera los topes permitidos del Monotributo. Según especialistas, esta estrategia impide que los contribuyentes fragmenten sus ingresos en múltiples billeteras para pasar desapercibidos. Actualmente, estos datos se exhiben en la sección "Nuestra Parte" como alertas informativas; no obstante, al no llegar al Domicilio Fiscal Electrónico, no constituyen una notificación formal, sino una invitación a que el usuario regularice su situación antes de los periodos de recategorización.

ARCA Cuando ARCA detecta inconsistencias graves que superan los límites de la categoría, puede proceder con la recategorización o exclusión de oficio, comunicando esta decisión formalmente vía Domicilio Fiscal Electrónico. En los casos donde los ingresos consolidados exceden el techo del régimen simplificado, el pase al Régimen General es automático. Ante esto, el contribuyente dispone de 15 días hábiles para apelar mediante "Presentaciones Digitales". De confirmarse la baja, se produce el alta inmediata en IVA, Ganancias y Autónomos, lo que conlleva una mayor carga tributaria y la imposibilidad de reingresar al Monotributo por un plazo de tres años.