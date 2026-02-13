La diva reveló que tuvo contacto con el actor. “Me dijo que yo soy la voz para decir esto”, contó.

En medio de la polémica por internación de Luciano Castro, Moria Casán reveló que tuvo la oportunidad de hablar con el actor y dio detalles sobre su estado de salud.

En La Mañana con Moria (El Trece), la conductora explicó que el actor de Las Estrellas, entre otras, “me dijo que yo soy la voz para decir esto porque él no habló nunca con nadie”: “Me dijo ‘vengo a sanar, me interné porque quiero estar bien’ ”.

La One explicó que pudo hablar con él “el rato que puede tener el celular” y que lo notó enfocado en su recuperación. Según detalló Moria, la decisión de internación de Castro fue “por voluntad propia”, “una decisión que tomó él”. “Luciano me dijo que lo que más extraña es a Griselda y que necesita estar bien con sus hijos”, concluyó.

Por otro lado, sobre el estado de ánimo y salud del actor, indicó que “ está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas", pero al mismo tiempo reveló que “ está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él” .

Según explicó, el actor no se encuentra solo en el retiro: “Luciano está con otro actor y bailarín, Julián Sierra. Los dos se están acompañando. Él me dijo que haga visible su voz”.

Tras el escándalo mediático, Luciano Castro estaría internado en una clínica de rehabilitación

Después de atravesar semanas de una enorme exposición mediática y escarnio público por haberle sido infiel a su expareja, Griselda Siciliani, el actor Luciano Castro habría tomado una drástica decisión y se encontraría internado en una clínica de rehabilitación. Así lo aseguró Pepe Ochoa, periodista especializado en espectáculos de LAM.

"Quiero ser muy cauto. Esta información la venimos trabajando con la producción desde hace una semana y media. Nos había llegado el dato de que existió una conversación entre Luciano y Griselda Sicialini donde él le dijo que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor", dijo Ochoa en el principal programa de chimentos del país, conducido por Ángel de Brito y Denise Dumas.

Según informó LAM, Castro habría colapsado emocionalmente tras separarse de Siciliani a raíz de la viralización de un audio del actor en el que intentaba seducir a una bailarina en España. "A partir del momento que Griselda decide dejarlo, Luciano se las vio todas negras. La realdad es que él siente, en base a lo que el entorno me empezó a contar, que desde que ella lo dejó empezó a tener días muy malos y no les encontraba sentido", dijo Ochoa.