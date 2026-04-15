15 de abril de 2026 Inicio
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Recortes en el Servicio Meteorológico Nacional: confirman al menos 140 despidos en el sector

La situación se venía alertando desde hace semanas y hubo varias movilizaciones en la sede central en Palermo. La falta de personal podría generar fallas en el sistema de alertas, un servicio clave para la comunicación de desastres en tiempo real.

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Según los empleados estar sería la primera tanda de despidos. 
Según los empleados estar sería la primera tanda de despidos. 

A pesar de las movilizaciones en contra, se confirmaron los recortes de personal en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante el transcurso de la jornada del miércoles al menos 140 trabajadores fueron notificados y se espera que reciban los telegramas para el día jueves 15.

Las lluvias serán intermitentes durante el transcurso de la jornada del miércoles. 
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Este recorte en el servicio podría dejar a la Argentina sin alertas meteorológicas, en medio de un panorama de eventos extremos que se repiten como las inundaciones.

Además los trabajadores remarcaron que este recorte significa perder precisión, tiempo y capacidad de respuesta, esto aumenta el riesgo tanto para la población, la aviación civil, navegación marítima y fluvial, y la producción agropecuaria, entre otros.

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A pesar de la lucha de los trabajadores y las movilizacions que realizaron, tanto en Plaza Italia como en las sedes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtiendo sobre el inminente despido de 240 personas. Por el momento, se confirmaron que 140 fueron informadas y recibirán los telegramas.

El sector más afectado por los despidos fue la Red de Observación, conformadas por las estaciones meteorológicas ubicadas a lo largo del país, que realizan un monitoreo continuo de temperatura, presión, humedad, etc.

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